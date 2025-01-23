Величні та древні: 7 мегалітичних пам'яток, які затьмарили Стоунгендж (фото)

Однією з найвідоміших мегалітичних пам’яток є Стоунгендж, проте окрім нього є інші, величніші споруди. Деякі з них перевершили його розмірами, а інші — віком.

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Хоча Стоунгендж є, мабуть, найвідомішою мегалітичною пам'яткою, він — ні найстаріша, ні найбільша. Гебеклі-Тепе в Туреччині налічує понад 11 000 років, що більш ніж удвічі перевищує вік Стоунгенджу, а Ейвбері в Англії може похвалитися набагато більшим кам'яним колом, ніж Стоунгендж, пише Live Science.

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Гебеклі-Тепе

Гебеклі-Тепе, якому понад 11 000 років, є комплексом хитромудро побудованих мегалітичних споруд Фото: Вікіпедія

Гебеклі-Тепе, якому понад 11 000 років, є комплексом хитромудро побудованих мегалітичних споруд. Розташована на південному сході Туреччини, ця пам'ятка побудована в епоху, коли люди були переважно мисливцями-збирачами.

Високі Т-подібні кам'яні стовпи, деякі з яких сягають 5,5 метрів, прикрашені різьбленими зображеннями тварин — змій, грифів і газелей, а також абстрактними символами і людиноподібними фігурами.

Призначення Гебеклі-Тепе залишається предметом дискусій, теорії варіюються від церемоніального використання до громадських зібрань.

Ейвбері

В Ейвбері, розташованому на південному заході Англії, знаходиться найбільше з відомих кам'яних кіл Фото: Вікіпедія

В Ейвбері, розташованому на південному заході Англії, знаходиться найбільше з відомих кам'яних кіл, діаметром приблизно 420 метрів. Всередині основного кола лежать два менших кола, кожне приблизно 100 метрів в діаметрі.

Датований приблизно 2500 роком до н. е., Ейвбері є частиною ширшого мегалітичного ландшафту. Дослідники виявили алеї стоячих каменів, що простягаються від Ейвбері, пов'язуючи його з іншими стародавніми місцями.

Коло Бродгара

Коло Бродгара побудоване близько 2500 року до нашої ери Фото: Вікіпедія

Розташоване на шотландських Оркнейських островах, Коло Бродгара побудоване близько 2500 року до нашої ери. Його кам'яне коло діаметром 104 метри спочатку складалося з 60 каменів, 36 з яких досі стоять.

Поблизу цього місця розташовано 13 курганів, що свідчить про його значення в поховальних та церемоніальних практиках.

Камені Але

Камені Але у Швеції складаються з 59 валунів, розташованих у формі корабля Фото: Вікіпедія

Камені Але у Швеції складаються з 59 валунів, розташованих у формі корабля поблизу міста Косеберга.

Ці камені, деякі з яких важать до 1 800 кілограмів, мають вік від 1 000 до 2 500 років. Вчені припускають, що вони використовувалися як сонячний календар або як частина ритуальних практик.

Руджм аль-Хірі

Це загадкове місце складається з концентричних кам'яних кіл з центральним горбком Фото: Вікіпедія

Руджм аль-Хірі, що знаходиться на Голанських висотах, датується приблизно 6 000 роками. Це загадкове місце складається з концентричних кам'яних кіл з центральним горбком.

Його часто називають "Колесом духів", і, ймовірно, воно слугувало місцем поховання видатних особистостей. Деякі дослідники припускають астрономічну функцію, хоча докази залишаються непереконливими.

Іспанський Стоунгендж

Дольмен Гвадалпераль, відомий як "Іспанський Стоунгендж", — це 7000-літній об'єкт Фото: Вікіпедія

Дольмен Гвадалпераль, відомий як "Іспанський Стоунгендж", — це 7000-літній об'єкт, затоплений у штучному озері на заході Іспанії.

Він складається з приблизно 150 каменів, розташованих в овальному порядку, деякі з них перевищують 1,8 метра у висоту. Великий камінь, на якому викарбувані зображення людини та річки, позначає вхід.

Камені Карнаку

Вважається, що багато каменів, встановлених близько 6 000 років тому, позначають місця поховань Фото: Вікіпедія

Розташовані у Бретані, Франція, камені Карнаку складаються з майже 3 000 каменів, розташованих рядами і колами. Таємничості додає найвищий камінь, що стоїть окремо на висоті 6,5 метрів.

Вважається, що багато каменів, встановлених близько 6 000 років тому, позначають місця поховань, хоча їхнє повне значення залишається невизначеним.

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Ці мегалітичні дива демонструють складність стародавніх суспільств, їхнє розуміння навколишнього середовища та культурну важливість місць для спільних зібрань. Вони стоять як позачасові свідчення людської творчості та допитливості.

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