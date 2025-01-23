Величественные и древние: 7 мегалитических памятников, которые затмили Стоунхендж (фото)

Одним из самых известных мегалитических памятников является Стоунхендж, однако кроме него есть другие, более величественные сооружения. Некоторые из них превзошли его размерами, а другие — возрастом.

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Хотя Стоунхендж является, пожалуй, самым известным мегалитическим памятником, он — ни самый старый, ни самый большой. Гебекли-Тепе в Турции насчитывает более 11 000 лет, что более чем вдвое превышает возраст Стоунхенджа, а Эйвбери в Англии может похвастаться гораздо большим каменным кругом, чем Стоунхендж, пишет Live Science.

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Гебекли-Тепе

Гебекли-Тепе, которому более 11 000 лет, является комплексом замысловато построенных мегалитических сооружений Фото: Википедия

Гебекли-Тепе, которому более 11 000 лет, является комплексом замысловато построенных мегалитических сооружений. Расположенный на юго-востоке Турции, этот памятник построен в эпоху, когда люди были преимущественно охотниками-собирателями.

Высокие Т-образные каменные столбы, некоторые из которых достигают 5,5 метров, украшены резными изображениями животных — змей, грифов и газелей, а также абстрактными символами и человекоподобными фигурами.

Назначение Гебекли-Тепе остается предметом дискуссий, теории варьируются от церемониального использования до общественных собраний.

Эйвбери

В Эйвбери, расположенном на юго-западе Англии, находится самый большой из известных каменных кругов Фото: Википедия

В Эйвбери, расположенном на юго-западе Англии, находится самый большой из известных каменных кругов, диаметром примерно 420 метров. Внутри основного круга лежат два меньших круга, каждый примерно 100 метров в диаметре.

Датируемый примерно 2500 годом до н. э., Эйвбери является частью более широкого мегалитического ландшафта. Исследователи обнаружили аллеи стоячих камней, простирающиеся от Эйвбери, связывающие его с другими древними местами.

Круг Бродгара

Круг Бродгара построен около 2500 года до нашей эры Фото: Википедия

Расположенный на шотландских Оркнейских островах, Круг Бродгара построен около 2500 года до нашей эры. Его каменный круг диаметром 104 метра изначально состоял из 60 камней, 36 из которых до сих пор стоят.

Вблизи этого места расположено 13 курганов, что свидетельствует о его значении в погребальных и церемониальных практиках.

Камни Но

Камни Но в Швеции состоят из 59 валунов, расположенных в форме корабля Фото: Википедия

Камни Но в Швеции состоят из 59 валунов, расположенных в форме корабля вблизи города Косеберга.

Эти камни, некоторые из которых весят до 1 800 килограммов, имеют возраст от 1 000 до 2 500 лет. Ученые предполагают, что они использовались как солнечный календарь или как часть ритуальных практик.

Руджм аль-Хири

Это загадочное место состоит из концентрических каменных кругов с центральным холмиком Фото: Википедия

Руджм аль-Хири, находящийся на Голанских высотах, датируется примерно 6 000 годами. Это загадочное место состоит из концентрических каменных кругов с центральным холмиком.

Его часто называют "Колесом духов", и, вероятно, оно служило местом захоронения выдающихся личностей. Некоторые исследователи предполагают астрономическую функцию, хотя доказательства остаются неубедительными.

Испанский Стоунхендж

Дольмен Гвадалпераль, известный как "Испанский Стоунхендж", — это 7000-летний объект Фото: Википедия

Дольмен Гвадалпераль, известный как "Испанский Стоунхендж", — это 7000-летний объект, затопленный в искусственном озере на западе Испании.

Он состоит из примерно 150 камней, расположенных в овальном порядке, некоторые из них превышают 1,8 метра в высоту. Большой камень, на котором высечены изображения человека и реки, обозначает вход.

Камни Карнака

Считается, что многие камни, установленные около 6 000 лет назад, обозначают места захоронений Фото: Википедия

Расположенные в Бретани, Франция, камни Карнака состоят из почти 3 000 камней, расположенных рядами и кругами. Таинственности добавляет самый высокий камень, стоящий отдельно на высоте 6,5 метров.

Считается, что многие камни, установленные около 6 000 лет назад, обозначают места захоронений, хотя их полное значение остается неопределенным.

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