Свидетельство мастерства: артефакты с золотого поля привели к неожиданному открытию (фото)

Археологический объект в Норфолке, также известный как "золотое поле", стал источником важных открытий. Исследуя сокровища железного века, ученые узнали об уровне мастерства древних ремесленников.

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Фрагменты медного сплава, найденные на археологическом объекте в Норфолке, идентифицировали как части редкого шлема железного века. Это открытие раскрывает новые подробности о древних ремеслах и традициях Британии, пишет Arkeonews.

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Британский музей в сотрудничестве с Музеем Норвичского замка сделал это открытие в рамках 15-летнего исследовательского проекта по изучению 14 сокровищ золотых, серебряных и бронзовых торков, найденных в Снеттишеме. Торки, жесткие металлические кольца, которые часто носили как украшения, обнаружили между 1948 и 1990-ми годами.

Фрагменты медного сплава, найденные на археологическом объекте в Норфолке, идентифицировали как части редкого шлема железного века Фото: The Trustees of the British Museum

Расположенное вблизи Ханстантона, это место прозвали "золотым полем" из-за большого количества артефактов из драгоценных металлов, вместе известных как "Сокровище Снеттишема". Эти находки, охватывающие поздний железный век и ранний римский период, представляют одну из самых важных коллекций кельтского искусства и доисторических сокровищ, когда-либо зафиксированных.

Среди находок — шлем, один из около десяти известных из Британии железного века. Доктор Джулия Фарли, куратор экспозиции железного века Британского музея, отметила редкость и уникальность этого артефакта.

Изготовленный из тонкой листовой бронзы, он имеет переносицу и декоративные надбровные дужки — детали, которые демонстрируют незаурядные умения ремесленников. "Мы не знали, что в Британии 2 000 лет назад могли достичь такого уровня мастерства", — отметила Фарли.

Исследование также показало, что ремесленники железного века применяли ртутное золочение — сложную технику, которая использовала ртутно-золотую амальгаму для покрытия бронзовых предметов золотом. Этот метод обнаружили на шлеме и торках, что свидетельствует о передовых техниках мастеров.

Фрагменты шлема, которые когда-то считались частью сосуда, тщательно реконструировал консерватор Флер Ширман. Доктор Джоди Джой, ведущая исследовательница проекта, предположила, что шлем, вероятно, был неполным, когда его похоронили, и мог иметь личную или сентиментальную ценность.

В Снеттишеме раскопали по меньшей мере 14 сокровищ, содержащих почти 400 торков разного размера, некоторые из них служили ожерельем, нарукавниками или браслетами. Среди этих сокровищ — Большой Снеттишемский торк, шедевр древнего золотарства. Современный анализ, включая электронную микроскопию, обнаружил на артефактах следы износа, что свидетельствует о том, что их регулярно носили мужчины, женщины и даже дети.

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Доктор Фарли отметила, что торки имели глубокое культурное значение и, вероятно, хранились как уникальные личные вещи, а не переплавлялись на монеты. Она предположила, что их захоронение могло быть частью ритуальных практик, направленных на объединение общин.

Ранее Фокус писал о кладе из 141 золотой монеты, отчеканенных между 364 и 408 годами нашей эры. Археологи обнаружили артефакты вблизи Люксембурга.

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