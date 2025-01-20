Свідчення майстерності: артефакти із золотого поля призвели до несподіваного відкриття (фото)

Археологічний об’єкт в Норфолку, також відомий як "золоте поле", став джерелом важливих відкриттів. Досліджуючи скарби залізного віку, вчені дізналися про рівень майстерності стародавніх ремісників.

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Фрагменти мідного сплаву, знайдені на археологічному об'єкті в Норфолку, ідентифікували як частини рідкісного шолома залізного віку. Це відкриття розкриває нові подробиці про стародавні ремесла і традиції Британії, пише Arkeonews.

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Британський музей у співпраці з Музеєм Норвічського замку зробив це відкриття в межах 15-річного дослідницького проєкту з вивчення 14 скарбів золотих, срібних і бронзових торків, знайдених у Снеттішемі. Торки, жорсткі металеві кільця, які часто носили як прикраси, виявили між 1948 і 1990-ми роками.

Фрагменти мідного сплаву, знайдені на археологічному об'єкті в Норфолку, ідентифікували як частини рідкісного шолома залізного віку Фото: The Trustees of the British Museum

Розташоване поблизу Ханстантона, це місце прозвали "золотим полем" через велику кількість артефактів із дорогоцінних металів, разом відомих як "Скарб Снеттішема". Ці знахідки, що охоплюють пізній залізний вік і ранній римський період, представляють одну з найважливіших колекцій кельтського мистецтва і доісторичних скарбів, коли-небудь зафіксованих.

Серед знахідок — шолом, один із близько десяти відомих з Британії залізного віку. Доктор Джулія Фарлі, кураторка експозиції залізного віку Британського музею, відзначила рідкісність та унікальність цього артефакту.

Виготовлений із тонкої листової бронзи, він має перенісся та декоративні надбрівні дужки — деталі, які демонструють неабиякі вміння ремісників. "Ми не знали, що в Британії 2 000 років тому могли досягти такого рівня майстерності", — зауважила Фарлі.

Дослідження також показало, що ремісники залізного віку застосовували ртутне золочення — складну техніку, яка використовувала ртутно-золоту амальгаму для покриття бронзових предметів золотом. Цей метод виявили на шоломі та торках, що свідчить про передові техніки майстрів.

Фрагменти шолома, які колись вважалися частиною посудини, ретельно реконструював консерватор Флер Ширман. Доктор Джоді Джой, провідна дослідниця проєкту, припустила, що шолом, ймовірно, був неповним, коли його поховали, і міг мати особисту або сентиментальну цінність.

У Снеттішемі розкопали щонайменше 14 скарбів, що містять майже 400 торків різного розміру, деякі з них слугували намистом, нарукавниками або браслетами. Серед цих скарбів — Великий Снеттішемський торк, шедевр стародавнього золотарства. Сучасний аналіз, включаючи електронну мікроскопію, виявив на артефактах сліди зносу, що свідчить про те, що їх регулярно носили чоловіки, жінки і навіть діти.

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Доктор Фарлі зазначила, що торки мали глибоке культурне значення і, ймовірно, зберігалися як унікальні особисті речі, а не переплавлялися на монети. Вона припустила, що їхнє поховання могло бути частиною ритуальних практик, спрямованих на об'єднання громад.

Раніше Фокус писав про скарб зі 141 золотої монети, викарбуваних між 364 і 408 роками нашої ери. Археологи виявили артефакти поблизу Люксембурга.

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