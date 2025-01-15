Англосаксонці на службі у візантійського імператора: чи переписали обладунки з Саттон-Ху історію

Дослідження обладунків, знайдених у похованні Саттон-Ху в Англії, вказує на участь англосаксонських воїнів у військових кампаніях Візантійської імперії VI століття н. е. Про це свідчить дизайн артефактів.

Related video

Стародавній шолом, знайдений на корабельному похованні в Саттон-Ху в Англії, може свідчити про те, що англосаксонські воїни служили найманцями у Візантійській імперії у VI столітті н. е. Ця нова перспектива випливає з нещодавніх досліджень, що вивчають історичні зв'язки між ранніми англосаксами та візантійським світом, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Шолом Саттон-Ху, а також кольчуга, знайдена поруч, мають унікальні особливості, які вказують на те, що вони створені за зразком візантійських обладунків. Докторка Хелен Гіттос, викладачка середньовічної історії з Оксфордського університету, пояснює, що ці предмети, виготовлені англосаксонськими ремісниками, могли належати воїну, який служив у візантійській армії.

Артефакти вказують на те, що похований — можливо, Радвальд, ранній англосаксонський король — замовив місцевим ремісникам відтворити вишукані вироби, з якими він зустрічався за кордоном.

Хоча кольчуга зараз сильно пошкоджена корозією, її дизайн віддзеркалює обладунки, які використовували візантійські воїни тієї епохи. Так само шолом з шарнірно з'єднаними щитками на щоках і шиї демонструє римські риси, попри виразні англо-саксонські прикраси.

Дослідження Гіттос ставить під сумнів попередні уявлення про те, що такі предмети отримані через торгівлю. Натомість вчена стверджує, що англосаксонські воїни брали безпосередню участь у візантійських військових кампаніях, зокрема проти сасанідських персів.

Поховання Саттон-Ху, відкрите у 1939 році, містить безліч скарбів, які інтригували істориків протягом десятиліть. Однак саме розкопки 2003 року могили Прітлвелл в Ессексі дали ключ до розуміння зв'язків між англосаксами та візантійським світом. Це місце, нерозкрадене мародерами і датоване між 580 і 605 роками, містило такі артефакти, як бронзовий глечик і срібні ложки, які, ймовірно, привезли з походів у східному Середземномор'ї.

Гіттос також висвітлює історичні свідчення, що описують набір Візантійською імперією іноземних найманців для масштабної кампанії проти сасанідів у 570-х роках. Ці записи детально описують прибуткові стимули, запропоновані кваліфікованим бійцям, включаючи початкове забезпечення обладунками та постійні виплати.

Докази з англосаксонських поховань, включаючи кінське спорядження і скелетні рештки коней, свідчать про кавалерійський досвід, що зробило б цих воїнів дуже затребуваними.

Важливо

Перший у своєму роді: археологи знайшли стародавній храм у Місті Давида (фото)

Не всі науковці погоджуються щодо значення цих знахідок. Кен Дарк, історик з Королівського коледжу Лондона, визнає нзвичайну передумову дослідження, але відзначає відсутність прямих доказів, що пов'язують західних британців зі службою у візантійських арміях.

Проте він вказує, що візантійські військові посібники VI століття, такі як "Стратегікон", визнають бойові навички західних воїнів, що робить такий зв'язок правдоподібним.

Раніше Фокус писав, навіщо еволюція забрала у нас третю повіку.

А також ми розповідали, як знахідка археологів переписала історію міста Адріанополь.