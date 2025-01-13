Втрачена особливість: навіщо еволюція забрала у нас третю повіку

Унаслідок еволюції люди втратили багато ознак, проте їхні сліди, так звані рудименти, подекуди залишилися. Однією з таких втрачених особливостей є третя повіка, залишки якої досі можна побачити на наших очах.

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Якщо ви уважно подивитеся на внутрішні куточки очей у дзеркало, то можете помітити рожеву ділянку. Більша частина, відома як слізний карункул, відіграє ключову роль у збереженні вологи в очах, захищаючи життєво важливі залози. Поруч лежить невелика півмісяцева складка, яка називається plica semilunaris, і це не просто цікава особливість — це залишок еволюційної структури, яка колись була набагато важливішою: третьої повіки, пише IFLScience.

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Ця третя повіка, або перетинчаста мембрана, є прикладом рудиментарної структури — анатомічної особливості, яка колись слугувала певній меті, однак більше не потрібна. Рудиментарні ознаки можна знайти в усій природі.

Наприклад, вчені виявили залишки зубів в одного з найрідкісніших видів китів, а тазові кістки деяких китів виконують репродуктивну функцію. Люди теж носять у собі ці еволюційні реліквії, зокрема й третю повіку.

Третя повіка, яка все ще повністю функціональна у багатьох тварин, працює як захисний щит Фото: Wikimedia Commons

Третя повіка, яка все ще повністю функціональна у багатьох тварин, працює як захисний щит. У птахів, наприклад, вона відіграє роль вбудованого склоочисника, що видаляє сміття, зберігаючи очі вологими — зручна функція, особливо під час польоту.

Коти також мають цю мембрану, яку можна помітити, коли вони сплять із частково розплющеними очима. Ця тонка тканинна плівка вкриває їхні очі в горизонтальному напрямку, забезпечуючи захист і зволоження.

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Серед ссавців наявність повністю розвиненої перетинчастої мембрани зустрічається рідко, особливо у приматів. Еволюція, ймовірно, зробила її непотрібною, оскільки люди розвинули інші способи захисту очей, наприклад, часте кліпання.

Третя повіка та пов'язані з нею м'язи більше не беруть участі у повсякденному житті людини. Однак, оскільки вони не створюють нам жодних проблем, розвиток людини повністю їх не знищив. Вони просто збереглися як своєрідні залишки нашої еволюційної історії.

Зрештою, такі елементи слугують нагадуванням про подорож нашого виду крізь час. Від крихітної складки тканини в оці до вираженіших рудиментів у тваринному світі, наші тіла розповідають історію адаптації та змін, виділяючи унікальність кожного організму.

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