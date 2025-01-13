Утраченная особенность: зачем эволюция забрала у нас третье веко

В результате эволюции люди потеряли много признаков, однако их следы, так называемые рудименты, кое-где остались. Одной из таких утраченных особенностей является третье веко, остатки которого до сих пор можно увидеть на наших глазах.

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Если вы внимательно посмотрите на внутренние уголки глаз в зеркало, то можете заметить розовую область. Большая часть, известная как слезный карункул, играет ключевую роль в сохранении влаги в глазах, защищая жизненно важные железы. Рядом лежит небольшая полулунная складка, которая называется plica semilunaris, и это не просто интересная особенность — это остаток эволюционной структуры, что когда-то была гораздо важнее: третьего века, пишет IFLScience.

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Это третье веко, или мигательная перепонка, является примером рудиментарной структуры — анатомической особенности, которая когда-то служила определенной цели, однако больше не нужна. Рудиментарные признаки можно найти во всей природе.

Например, ученые обнаружили остатки зубов у одного из самых редких видов китов, а тазовые кости некоторых китов выполняют репродуктивную функцию. Люди тоже носят в себе эти эволюционные реликвии, в том числе и третье веко.

Третье веко, которое все еще полностью функционально у многих животных, работает как защитный щит Фото: Wikimedia Commons

Третье веко, которое все еще полностью функционально у многих животных, работает как защитный щит. У птиц, например, оно играет роль встроенного стеклоочистителя, который удаляет мусор, сохраняя глаза влажными — удобная функция, особенно во время полета.

У кошек также есть эта перепонка, которую можно заметить, когда они спят с частично открытыми глазами. Эта тонкая тканевая пленка покрывает их глаза в горизонтальном направлении, обеспечивая защиту и увлажнение.

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Среди млекопитающих наличие полностью развитой мигательной перепонкой встречается редко, особенно у приматов. Эволюция, вероятно, сделала ее ненужной, поскольку люди развили другие способы защиты глаз, например, частое моргание.

Третье веко и связанные с ним мышцы больше не участвуют в повседневной жизни человека. Однако поскольку они не создают нам никаких проблем, развитие человека полностью их не уничтожило. Они просто сохранились как своеобразные остатки нашей эволюционной истории.

В конце концов, такие элементы служат напоминанием о путешествии нашего вида сквозь время. От крошечной складки ткани в глазу до более выраженных рудиментов в животном мире, наши тела рассказывают историю адаптации и изменений, выделяя уникальность каждого организма.

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