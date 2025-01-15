Англосаксонцы на службе у византийского императора: переписали ли доспехи из Саттон-Ху историю

Исследование доспехов, найденных в захоронении Саттон-Ху в Англии, указывает на участие англосаксонских воинов в военных кампаниях Византийской империи VI века н. э. Об этом свидетельствует дизайн артефактов.

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Древний шлем, найденный на корабельном захоронении в Саттон-Ху в Англии, может свидетельствовать о том, что англосаксонские воины служили наемниками в Византийской империи в VI веке н. э. Эта новая перспектива следует из недавних исследований, изучающих исторические связи между ранними англосаксами и византийским миром, пишет Live Science.

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Шлем Саттон-Ху, а также кольчуга, найденная рядом, имеют уникальные особенности, которые указывают на то, что они созданы по образцу византийских доспехов. Доктор Хелен Гиттос, преподаватель средневековой истории из Оксфордского университета, объясняет, что эти предметы, изготовленные англосаксонскими ремесленниками, могли принадлежать воину, который служил в византийской армии.

Артефакты указывают на то, что похороненный — возможно, Радвальд, ранний англосаксонский король — заказал местным ремесленникам воссоздать изысканные изделия, с которыми он встречался за границей.

Хотя кольчуга сейчас сильно повреждена коррозией, ее дизайн отражает доспехи, которые использовали византийские воины той эпохи. Так же шлем с шарнирно соединенными щитками на щеках и шее демонстрирует римские черты, несмотря на выразительные англо-саксонские украшения.

Исследование Гиттос ставит под сомнение предыдущие представления о том, что такие предметы получены через торговлю. Вместо этого ученая утверждает, что англосаксонские воины принимали непосредственное участие в византийских военных кампаниях, в частности против сасанидских персов.

Захоронение Саттон-Ху, открытое в 1939 году, содержит множество сокровищ, которые интриговали историков в течение десятилетий. Однако именно раскопки 2003 года могилы Притлвелл в Эссексе дали ключ к пониманию связей между англосаксами и византийским миром. Это место, неразграбленное мародерами и датированное между 580 и 605 годами, содержало такие артефакты, как бронзовый кувшин и серебряные ложки, которые, вероятно, привезли из походов в восточном Средиземноморье.

Гиттос также освещает исторические свидетельства, описывающие набор Византийской империей иностранных наемников для масштабной кампании против сасанидов в 570-х годах. Эти записи подробно описывают прибыльные стимулы, предложенные квалифицированным бойцам, включая первоначальное обеспечение доспехами и постоянные выплаты.

Улики из англосаксонских захоронений, включая конское снаряжение и скелетные останки лошадей, свидетельствуют о кавалерийском опыте, что сделало бы этих воинов очень востребованными.

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Не все ученые соглашаются относительно значения этих находок. Кен Дарк, историк из Королевского колледжа Лондона, признает обычную предпосылку исследования, но отмечает отсутствие прямых доказательств, связывающих западных британцев со службой в византийских армиях.

Однако он указывает, что византийские военные пособия VI века, такие как "Стратегикон", признают боевые навыки западных воинов, что делает такую связь правдоподобной.

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