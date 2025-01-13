Подтвердили теорию: находка археологов переписала историю Адрианополя (фото)

Археологи нашли артефакты, подтверждающие существование римского гарнизона в Адрианополе на протяжении II-V веков н. э. К открытию привели игральные фигурки, которые недавно обнаружили ученые.

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Во время раскопок в провинции Карабюк, Турция, археологи обнаружили две игральные фигурки, которые, как полагают, датируются V веком. По мнению ученых, эти артефакты связаны с военно-стратегической игрой римлян, что свидетельствует об их присутствии в регионе, пишет Arkeonews.

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Место находки, известное как Адрианополь, расположено примерно в 3 километрах от современного Эскипазара. Названный в честь римского императора Адриана во II веке нашей эры, город служил ключевым поселением в течение позднего энеолита, римского и раннего византийского периодов.

Артефакты связанные с военно-стратегической игрой римлян Фото: Orhan Kuzu/AA

Город также имеет религиозное значение как родина святых Алипия Стилита и Стилиана Пафлагонского. Адрианополь также известен сложными мозаиками с изображениями животных, таких как лошади, слоны и грифоны, которые стали источником информации о древнеримской жизни.

Доцент Эрсин Челикбаш из Университета Карабюк, который возглавляет команду раскопок, объяснил историческую роль Адрианополя как римской военной базы. Расположенное вблизи восточных границ империи, это место служило твердыней против потенциальных вторжений из Черноморского региона. Прошлые раскопки обнаружили важные артефакты, в частности римскую кавалерийскую маску III века, свидетельствующую о военном значении города.

Недавняя находка игральных фигурок еще больше подтверждает присутствие римского гарнизона в Адрианополе. Профессор Челикбаш описал артефакты как чечевицеобразные и дискообразные камни, обозначенные символами с четырьмя и восемью лучами. Эти символы указывают на их использование в стратегических играх, таких как Ludus Latrunculi, игры похожей на шашки, и Doudecim Scripta, похожей на нарды, популярных среди римских солдат.

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"Эти игры были связаны со стратегией и соответствовали стилю жизни римских военных подразделений", — пояснил профессор Челикбаш. Исследователь отметил, что такие находки подкрепляют доказательства того, что в Адрианополе со II по V век нашей эры существовал римский гарнизон.

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