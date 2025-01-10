Центр ранней цивилизации: археологи нашли место, где история человечества развернулась в другую сторону

Во время раскопок в провинции Дахук археологи обнаружили древние поселения, которые скрывают ценную информацию о развитии первых обществ. Благодаря этому открытию ученые могут узнать, как именно сформировались современные человеческие сообщества.

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В Иракском Курдистане археологи раскопали два древних поселения, которые существовали около 8000 лет назад. Считается, что эти места, расположенные на равнине Нафкор в провинции Дахук, содержат ценную информацию о ранних земледельческих общинах региона и их эволюции к более сложным обществам, пишет Arkeonews.

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Археологи обнаружили поселения во время раскопок в Каниспани и Асинкране, которые проводились в рамках проекта "Раскопки Асингерана". Это исследование, которое возглавляет Марко Ямони из Университета Удине, является совместной работой с участием Дирекции древностей Дохука. Профессор Ямони, эксперт по археологии и истории искусства древней Западной Азии, отметил важность этих находок, в частности, для понимания развития ранних человеческих обществ.

Исследователи обнаружили доказательства сельскохозяйственной специализации и раннего ремесленного производства Фото: University of Udine

В Каниспане исследователи обнаружили доказательства сельскохозяйственной специализации и раннего ремесленного производства, датируемые 7-м тысячелетием до нашей эры. Между тем на участке Асинкран удалось раскопать два монументальных здания, названные Прямоугольным зданием и Белым зданием, которые, как полагают, служили элитными резиденциями примерно 7000 лет назад.

Находки также включают некоторые из древнейших известных методов обработки зерна и производства гончарных изделий, демонстрирующие технологический прогресс этих сообществ. Ученые хотят исследовать, как ранние эгалитарные сельскохозяйственные общества превратились в стратифицированные сообщества со специализированными системами труда — модель, которая, как считается, сформировала современные общества.

Сейчас образцы отправлены в специализированные лаборатории для проведения ДНК-анализа, палеоботанических и керамических исследований. Исследование проводится в сотрудничестве с Национальным музеем Дании и университетами Падуи и Болоньи.

Стоянка Асингеран также свидетельствует о непрерывном заселении от периода керамического неолита до начала 3-го тысячелетия до нашей эры. Кроме неолитических сооружений, удалось найти следы жилых сооружений эпохи Османской империи 1500-1800 гг. н. э., в частности небольшие каменные дома и домашние печи, дающие полное представление об историческом значении региона.

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По словам Бекаса Брифкани, директора департамента древностей и наследия провинции Дахук, эти находки знаменуют собой важный шаг в реконструкции истории развития человечества в регионе. Он отметил, что Курдистан играет ключевую роль как центр ранней цивилизации, что делает эти открытия чрезвычайно важными для понимания общего наследия человечества.

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