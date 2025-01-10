Центр ранньої цивілізації: археологи знайшли місце, де історія людства розвернулася в інший бік

Під час розкопок у провінції Дахук археологи виявили стародавні поселення, які приховують цінну інформацію про розвиток перших суспільств. Завдяки цьому відкриттю вчені можуть дізнатися, як саме сформувалися сучасні людські спільноти.

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В Іракському Курдистані археологи розкопали два стародавні поселення, які існували близько 8000 років тому. Вважається, що ці місця, розташовані на рівнині Нафкор у провінції Дахук, містять цінну інформацію про ранні землеробські громади регіону та їхню еволюцію до складніших суспільств, пише Arkeonews.

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Археологи виявили поселення під час розкопок у Каніспані та Асінкрані, що проводилися в межах проєкту "Розкопки Асінгерану". Це дослідження, яке очолює Марко Ямоні з Університету Удіне, є спільною роботою за участю Дирекції старожитностей Дохука. Професор Ямоні, експерт з археології та історії мистецтва стародавньої Західної Азії, наголосив на важливості цих знахідок, зокрема, для розуміння розвитку ранніх людських суспільств.

Дослідники виявили докази сільськогосподарської спеціалізації та раннього ремісничого виробництва Фото: University of Udine

У Каніспані дослідники виявили докази сільськогосподарської спеціалізації та раннього ремісничого виробництва, що датуються 7-м тисячоліттям до нашої ери. Тим часом на ділянці Асінкран вдалося розкопати дві монументальні будівлі, названі Прямокутною будівлею та Білою будівлею, які, як вважають, слугували елітними резиденціями приблизно 7000 років тому.

Знахідки також включають деякі з найдавніших відомих методів обробки зерна та виробництва гончарних виробів, що демонструють технологічний прогрес цих спільнот. Вчені хочуть дослідити, як ранні егалітарні сільськогосподарські суспільства перетворилися на стратифіковані спільноти зі спеціалізованими системами праці — модель, яка, як вважається, сформувала сучасні суспільства.

Наразі зразки відправлені до спеціалізованих лабораторій для проведення ДНК-аналізу, палеоботанічних та керамічних досліджень. Дослідження проводиться у співпраці з Національним музеєм Данії та університетами Падуї і Болоньї.

Стоянка Асінгеран також свідчить про безперервне заселення від періоду керамічного неоліту до початку 3-го тисячоліття до нашої ери. Окрім неолітичних споруд, вдалося знайти сліди житлових споруд епохи Османської імперії 1500-1800 рр. н. е., зокрема невеликі кам'яні будинки й домашні печі, що дають повне уявлення про історичне значення регіону.

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За словами Бекаса Бріфкані, директора департаменту старожитностей і спадщини провінції Дахук, ці знахідки знаменують собою важливий крок у реконструкції історії розвитку людства в регіоні. Він зазначив, що Курдистан відіграє ключову роль як центр ранньої цивілізації, що робить ці відкриття надзвичайно важливими для розуміння спільної спадщини людства.

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