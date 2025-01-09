Подолали прірву між міфом і реальністю: секрет легендарного металу з Атлантиди нарешті розкрито

Однією з таємниць Атлантиди був міфічний метал орихалк, про який писали Платон та Пліній Старший. Вчені довго вважали його вигадкою, проте нові дослідження підтвердили існування цього сплаву.

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Стародавні записи описують особливий і цінний метал, який протягом століть полонив уяву науковців та дослідників — орихалк. Колись його вважали міфічним, однак тепер його існування вдалося підтвердити, адже в Середземному морі знайшли затонулий корабель із цим металом, пише IFLScience.

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Назва "орихалк" походить від грецьких слів, що означають "гірська мідь". Найвідоміша згадка про нього міститься в оповіді Платона про Атлантиду, де він описаний як "дорогоцінніший […] за будь-що, окрім золота".

У своєму діалозі "Критій" Платон детально описує, як Атлантида могла похвалитися спорудами, вкритими орихалком, що відбивали яскраве "червоне світло". Окрім Платона, про загадковий метал згадують античні тексти Цицерона та Плінія Старшого.

Довгий час вчені підозрювали, що орихалк — рання форма латуні — мідно-цинкового сплаву. Його точна природа залишалася загадкою, поки сучасні наукові досягнення не внесли ясність. У 2014 році водолаз біля узбережжя Гела, Сицилія, знайшов 40 злитків орихалку на місці стародавньої корабельної аварії. Подальше дослідження у 2016 році виявило ще 47 злитків неподалік.

Додаткові докази з'явилися завдяки вивченню давньоримських монет. Хоча більшість монет тієї епохи виготовлені із золота, срібла, бронзи або міді, дослідження 2019 року виявило дещо надзвичайне.

Використовуючи сканування електронного мікроскопа, вчені встановили, що деякі монети, викарбувані після реформ Августа в 23 р. до н. е. і Нерона в 63-64 рр. н. е., містили мідно-цинковий сплав з вмістом цинку до 30%, що відповідає характеристикам орихалку.

Сьогодні дослідники розуміють, що орихалк не був єдиним, унікальним сплавом, а терміном, що використовували для позначення різних мідно-цинкових сумішей. Його склад змінювався з часом, з різним вмістом цинку, міді та домішок. Ерл Редкліфф Кейлі, відомий історик хімії, пояснив у статті 1964 року, що орихалк належить до класу сплавів, які відрізняються від сучасної латуні, але слугують її давнім аналогом.

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Це відкриття долає прірву між міфом і реальністю, пропонуючи глибше розуміння того, як стародавні цивілізації розуміли й використовували металургію. Вчені продовжують висвітлювати винахідливість ранніх суспільств, доводячи, що навіть найфантастичніші легенди можуть містити зерно істини.

Раніше Фокус писав про поховання придворного лікаря часів правління фараона Пепі II. Теті Неб Фу мав багато престижних титулів, зокрема головного палацового лікаря, головного стоматолога, а також жерця і "мага" богині Серкет.

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