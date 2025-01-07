Головний лікар, стоматолог і "маг" богині Серкет: нове відкриття в найдавнішому некрополі (фото)

Археологи знайшли поховання придворного лікаря часів правління фараона Пепі II. Згідно із записами про досягнення померлого, він був не лише головним лікарем, а й жерцем богині Серкет, якій приписували зцілення від отруйних укусів.

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У єгипетському некрополі Саккара, де є найдавніший некрополь столиці Стародавнього царства, а саме Мемфіса, археологи розкопали мастабу Теті Неб Фу, придворного лікаря, який служив за часів Шостої династії за правління Пепі II. Попри давні пограбування, гробниця надає цінну інформацію про давньоєгипетську медицину, суспільні структури та культурні практики, пише Heritage Daily.

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Теті Неб Фу мав багато престижних титулів, зокрема головного палацового лікаря, головного стоматолога, а також жерця і "мага" богині Серкет. Інтер'єр гробниці вирізняється детальним оздобленням, зокрема різьбленням похоронних сцен, яскраво розписаними фальшивими дверима та кам'яним саркофагом, на якому викарбувані ім'я та титули Теті Неб Фу. Пофарбована в червоний колір стеля, що імітує граніт, і гравюри із зображенням меблів, підношень і детального реєстру досягнень лікаря, дають цінне уявлення про його минуле.

Пофарбована в червоний колір стеля, що імітує граніт, і гравюри із зображенням меблів, підношень і детального реєстру досягнень лікаря, дають цінне уявлення про його минуле Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Доктор Філіп Колломбер, керівник франко-швейцарської археологічної місії, відзначив, що це відкриття є частиною масштабного дослідження Саккари — місцевості, відомої гробницями високопосадовців Старого Царства. Під час попередніх розкопок команда досліджувала мастабу міністра Вені, відомого своєю детальною автобіографією, викарбуваною в його гробниці в Абідосі.

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Попри ознаки давніх пограбувань, стіни гробниці добре збереглися, пропонуючи дослідникам рідкісну можливість вивчити повсякденне життя і культурні практики часів Стародавнього царства Єгипту. Це відкриття демонструє важливість Саккари як історичної та культурної скарбниці, яка досі може розкрити нові таємниці Старого Царства.

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