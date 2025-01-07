Главный врач, стоматолог и "маг" богини Серкет: новое открытие в древнейшем некрополе (фото)

Археологи нашли захоронение придворного врача времен правления фараона Пепи II. Согласно записям о достижениях умершего, он был не только главным врачом, но и жрецом богини Серкет, которой приписывали исцеление от ядовитых укусов.

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В египетском некрополе Саккара, где есть древнейший некрополь столицы Древнего царства, а именно Мемфиса, археологи раскопали мастабу Тети Неб Фу, придворного врача, который служил во времена Шестой династии при правлении Пепи II. Несмотря на давние ограбления, гробница предоставляет ценную информацию о древнеегипетской медицине, общественных структурах и культурных практиках, пишет Heritage Daily.

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Тети Неб Фу имел много престижных титулов, в частности главного дворцового врача, главного стоматолога, а также жреца и "мага" богини Серкет. Интерьер гробницы отличается детальным убранством, в частности резьбой погребальных сцен, ярко расписанными фальшивыми дверями и каменным саркофагом, на котором выгравированы имя и титулы Тети Неб Фу. Окрашенный в красный цвет потолок, имитирующий гранит, и гравюры с изображением мебели, подношений и подробного реестра достижений врача, дают ценное представление о его прошлом.

Окрашенный в красный цвет потолок, имитирующий гранит, и гравюры с изображением мебели, подношений и детального реестра достижений врача, дают ценное представление о его прошлом Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Доктор Филипп Колломбер, руководитель франко-швейцарской археологической миссии, отметил, что это открытие является частью масштабного исследования Саккары — местности, известной гробницами чиновников Старого Царства. Во время предыдущих раскопок команда исследовала мастабу министра Вени, известного своей подробной автобиографией, выгравированной в его гробнице в Абидосе.

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Несмотря на признаки древних ограблений, стены гробницы хорошо сохранились, предлагая исследователям редкую возможность изучить повседневную жизнь и культурные практики времен Древнего царства Египта. Это открытие демонстрирует важность Саккары как исторической и культурной сокровищницы, которая до сих пор может раскрыть новые тайны Старого Царства.

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