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Технології та наука

Підтвердили теорію: знахідка археологів переписала історію Адріанополя (фото)

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Фото: Orhan Kuzu/AA | Археологи знайшли артефакти, що підтверджують існування римського гарнізону в Адріанополі впродовж II-V століть н. е.

Археологи знайшли артефакти, що підтверджують існування римського гарнізону в Адріанополі впродовж II-V століть н. е. До відкриття привели гральні фігурки, які нещодавно виявили вчені.

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Під час розкопок у провінції Карабюк, Туреччина, археологи виявили дві гральні фігурки, які, як вважають, датуються V століттям. На думку вчених, ці артефакти пов'язані з військово-стратегічною грою римлян, що свідчить про їхню присутність у регіоні, пише Arkeonews.

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Місце знахідки, відоме як Адріанополь, розташоване приблизно за 3 кілометри від сучасного Ескіпазару. Назване на честь римського імператора Адріана у II столітті нашої ери, місто слугувало ключовим поселенням впродовж пізнього енеоліту, римського та раннього візантійського періодів.

Адріанополь, стратегія, гра, римляни, гарнізон, солдати, Туреччина, розкопки, артефакт, фігурки, настільна гра, місто Fullscreen
Артефакти пов'язані з військово-стратегічною грою римлян
Фото: Orhan Kuzu/AA

Місто також має релігійне значення як батьківщина святих Аліпія Стиліта і Стиліана Пафлагонського. Адріанополь також відомий складними мозаїками із зображеннями тварин, таких як коні, слони і грифони, що стали джерелом інформації про давньоримське життя.

Доцент Ерсін Челікбаш з Університету Карабюк, який очолює команду розкопок, пояснив історичну роль Адріанополя як римської військової бази. Розташоване поблизу східних кордонів імперії, це місце слугувало твердинею проти потенційних вторгнень з Чорноморського регіону. Минулі розкопки виявили важливі артефакти, зокрема римську кавалерійську маску III століття, що свідчить про військове значення міста.

Нещодавня знахідка гральних фігурок ще більше підтверджує присутність римського гарнізону в Адріанополі. Професор Челікбаш описав артефакти як сочевицеподібні та дископодібні камені, позначені символами з чотирма та вісьмома променями. Ці символи вказують на їх використання у стратегічних іграх, таких як Ludus Latrunculi, гри схожої на шашки, та Doudecim Scripta, схожої на нарди, популярних серед римських солдатів.

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"Ці ігри були пов'язані зі стратегією і відповідали стилю життя римських військових підрозділів", — пояснив професор Челікбаш. Дослідник зазначив, що такі знахідки підкріплюють докази того, що в Адріанополі з II по V століття нашої ери існував римський гарнізон.

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