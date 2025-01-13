Підтвердили теорію: знахідка археологів переписала історію Адріанополя (фото)

Археологи знайшли артефакти, що підтверджують існування римського гарнізону в Адріанополі впродовж II-V століть н. е. До відкриття привели гральні фігурки, які нещодавно виявили вчені.

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Під час розкопок у провінції Карабюк, Туреччина, археологи виявили дві гральні фігурки, які, як вважають, датуються V століттям. На думку вчених, ці артефакти пов'язані з військово-стратегічною грою римлян, що свідчить про їхню присутність у регіоні, пише Arkeonews.

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Місце знахідки, відоме як Адріанополь, розташоване приблизно за 3 кілометри від сучасного Ескіпазару. Назване на честь римського імператора Адріана у II столітті нашої ери, місто слугувало ключовим поселенням впродовж пізнього енеоліту, римського та раннього візантійського періодів.

Артефакти пов'язані з військово-стратегічною грою римлян Фото: Orhan Kuzu/AA

Місто також має релігійне значення як батьківщина святих Аліпія Стиліта і Стиліана Пафлагонського. Адріанополь також відомий складними мозаїками із зображеннями тварин, таких як коні, слони і грифони, що стали джерелом інформації про давньоримське життя.

Доцент Ерсін Челікбаш з Університету Карабюк, який очолює команду розкопок, пояснив історичну роль Адріанополя як римської військової бази. Розташоване поблизу східних кордонів імперії, це місце слугувало твердинею проти потенційних вторгнень з Чорноморського регіону. Минулі розкопки виявили важливі артефакти, зокрема римську кавалерійську маску III століття, що свідчить про військове значення міста.

Нещодавня знахідка гральних фігурок ще більше підтверджує присутність римського гарнізону в Адріанополі. Професор Челікбаш описав артефакти як сочевицеподібні та дископодібні камені, позначені символами з чотирма та вісьмома променями. Ці символи вказують на їх використання у стратегічних іграх, таких як Ludus Latrunculi, гри схожої на шашки, та Doudecim Scripta, схожої на нарди, популярних серед римських солдатів.

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"Ці ігри були пов'язані зі стратегією і відповідали стилю життя римських військових підрозділів", — пояснив професор Челікбаш. Дослідник зазначив, що такі знахідки підкріплюють докази того, що в Адріанополі з II по V століття нашої ери існував римський гарнізон.

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