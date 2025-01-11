Секрети біблійної рослини: вчені наблизилися до розгадки тисячолітньої таємниці

Дослідники змогли визначити рід рослини, яку виростили з тисячолітньої насінини. Її знайшли в печері на північ Єрусалиму майже 50 років тому.

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Дослідники виявили зв'язок між древньою рослиною та біблійною миррою — запашною смолою, яку отримують з дерева Комміфора. Знайдена у печері в Юдейській пустелі тисячолітня насінина викликала інтерес серед науковців з усього світу завдяки можливості поглибити розуміння історичного біорізноманіття та еволюції рослин, пише Phys.org.

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Цю насінину, виявлену у 1980-х роках, успішно змогла проростити команда вчених з різних країн, зокрема Ізраїлю, США та Австралії. Вчені назвали дерево Шебою та ідентифікували його рід — Commiphora.

Андреа Вікс, дослідниця з Університету Джорджа Мейсона, яка має великий досвід в еволюційній біології Commiphora, відіграла ключову роль в аналізі генетичного матеріалу рослини. Її комплексна база даних послідовностей ДНК мала вирішальне значення для підтвердження роду стародавнього зразка.

Вікс співпрацювала з командою, очолюваною Медичним центром Університету Хадасса в Єрусалимі, до якої також входив Морган Гостел, ботанік-дослідник у Ботанічному науково-дослідному інституті Техасу.

Попри успіх у визначенні роду рослини, команді ще належить визначити точний вид. Вікс зазначила, що "його точна видова приналежність залишається невизначеною", наголосивши на необхідності продовження досліджень. Радіовуглецевий аналіз вказує на те, що рослина датується періодом від 800 до 1000 років. Його збереження в левантійській печері, далеко від сучасного ареалу проживання Commiphora, додає цій таємниці шар інтриги.

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Вікс та її лабораторія прагнуть продовжити дослідження різноманіття Commiphora, щоб відповісти на питання, які поки залишилися без відповіді.

"Цей проєкт демонструє складні зв'язки всередині біорізноманіття і слугує нагадуванням про переплетення історії життя", — зазначає вона, вказуючи на ширші наслідки їхньої роботи.

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