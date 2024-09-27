Про нього писали у Біблії: вчені виростили зникле дерево з 1000-літньої насінини (фото)

Науковцям вдалося виростити дерево з 1000-літньої насінини, яку знайшли майже 50 років тому в Ізраїлі. Ця рослина згадується в Біблії як джерело важливої лікарської речовини.

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Група міжнародних дослідників успішно відродила зникле дерево з 1000-літньої насінини знайденої в печері на північ від Єрусалиму в 1980-х роках. Ця насінина була генетично пов'язана з видом дерева, яке більше не існує, але згадується в Біблії, пише Arkeonews.

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Дерево, яке зараз сягає 3 метрів заввишки, назвали Шеба і віднесли до роду Комміфора (Commiphora), що належить до сімейства ладанних і мироточивих. Цей рід складається з приблизно 200 видів рослин, які досі зустрічаються в Африці, на Мадагаскарі та Аравійському півострові, і відомі своїми ароматичними смолами та лікарськими властивостями.

Дерево, яке зараз сягає 3 метрів заввишки, назвали Шеба і віднесли до роду Комміфора (Commiphora) Фото: Communications Biology 2024

У проєкті, який очолює докторка Сара Саллон з медичної організації "Хадасса" в Єрусалимі, беруть участь науковці з різних країн, включаючи Ізраїль, США та Австралію. Щоб розкрити таємниці стародавнього насіння, команда використовувала передові наукові методи, такі як секвенування ДНК і філогенетичний аналіз. Протягом 14 років Шеба росла, що дозволило дослідникам задокументувати її особливості та порівняти їх з іншими видами в регіоні.

Спочатку дослідники вважали, що Шеба може бути пов'язана зі стародавнім "Юдейським бальзамом" або "бальзамом Юдеї", рослиною, яка часто згадується в історичних текстах. Однак їхнє дослідження показує, що Шеба не має тісного зв'язку з видами, які зазвичай асоціюються з біблійним бальзамом. Одначе, його присутність в регіоні порушує цікаві питання про стародавню торгівлю і сільськогосподарські практики.

Подальший аналіз, проведений докторами Гевіном Р. Флематті та Бьорном Боманом з Університету Західної Австралії, виявив унікальний хімічний склад Шеби. Хоча дерево виробляє менше ароматичних сполук, ніж очікувалося, вони також виявили нові речовини, такі як гліколіпіди, які можуть мати значення для майбутніх медичних досліджень.

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Тепер дослідники припускають, що Шеба може бути пов'язана з біблійним "цорі" — смолою, яка згадується в релігійних текстах і, як вважають, використовувалася для лікування. Історичні джерела вказують на те, що цорі високо цінувалася та експортувалася за часів Римської імперії, а її застосування варіювалося від парфумів до лікарських засобів. Знахідка насіння Шеби в рифтовій долині ще більше зміцнює гіпотезу про те, що дерево могло походити з цього регіону, здавна відомого своїм сільськогосподарським багатством.

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