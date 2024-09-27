О нем писали в Библии: ученые вырастили исчезнувшее дерево из 1000-летнего семени (фото)

Ученым удалось вырастить дерево из 1000-летнего семени, которое нашли почти 50 лет назад в Израиле. Это растение упоминается в Библии как источник важного лекарственного вещества.

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Группа международных исследователей успешно возродила исчезнувшее дерево из 1000-летнего семени найденного в пещере к северу от Иерусалима в 1980-х годах. Это семя было генетически связано с видом дерева, которое больше не существует, но упоминается в Библии, пишет Arkeonews.

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Дерево, которое сейчас достигает 3 метров в высоту, назвали Шеба и отнесли к роду Коммифора (Commiphora), принадлежащему к семейству ладанных и мироточивых. Этот род состоит из примерно 200 видов растений, которые до сих пор встречаются в Африке, на Мадагаскаре и Аравийском полуострове, и известны своими ароматическими смолами и лекарственными свойствами.

Дерево, которое сейчас достигает 3 метров в высоту, назвали Шеба и отнесли к роду Коммифора (Commiphora) Фото: Communications Biology 2024

В проекте, который возглавляет доктор Сара Саллон из медицинской организации "Хадасса" в Иерусалиме, участвуют ученые из разных стран, включая Израиль, США и Австралию. Чтобы раскрыть тайны древнего семени, команда использовала передовые научные методы, такие как секвенирование ДНК и филогенетический анализ. В течение 14 лет Шеба росла, что позволило исследователям задокументировать ее особенности и сравнить их с другими видами в регионе.

Первоначально исследователи считали, что Шеба может быть связана с древним "Иудейским бальзамом" или "бальзамом Иудеи", растением, которое часто упоминается в исторических текстах. Однако их исследование показывает, что Шеба не имеет тесной связи с видами, которые обычно ассоциируются с библейским бальзамом. Тем не менее, его присутствие в регионе поднимает интересные вопросы о древней торговле и сельскохозяйственных практиках.

Дальнейший анализ, проведенный докторами Гэвином Р. Флематти и Бьорном Боманом из Университета Западной Австралии, обнаружил уникальный химический состав Шебы. Хотя дерево производит меньше ароматических соединений, чем ожидалось, они также обнаружили новые вещества, такие как гликолипиды, которые могут иметь значение для будущих медицинских исследований.

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Теперь исследователи предполагают, что Шеба может быть связана с библейским "цори" — смолой, которая упоминается в религиозных текстах и, как полагают, использовалась для лечения. Исторические источники указывают на то, что цори высоко ценилась и экспортировалась во времена Римской империи, а ее применение варьировалось от духов до лекарственных средств. Находка семян Шебы в рифтовой долине еще больше укрепляет гипотезу о том, что дерево могло происходить из этого региона, издавна известного своим сельскохозяйственным богатством.

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