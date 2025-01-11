Секреты библейского растения: ученые приблизились к разгадке тысячелетней тайны

Исследователи смогли определить род растения, которое вырастили из тысячелетнего семени. Его нашли в пещере к северу от Иерусалима почти 50 лет назад.

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Исследователи обнаружили связь между древним растением и библейской миррой — душистой смолой, которую получают из дерева Коммифора. Найденное в пещере в Иудейской пустыне тысячелетнее семя вызвало интерес среди ученых со всего мира благодаря возможности углубить понимание исторического биоразнообразия и эволюции растений, пишет Phys.org.

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Это семя, обнаруженное в 1980-х годах, успешно смогла прорастить команда ученых из разных стран, в частности Израиля, США и Австралии. Ученые назвали дерево Шебой и идентифицировали его род — Commiphora.

Андреа Викс, исследовательница из Университета Джорджа Мейсона, которая имеет большой опыт в эволюционной биологии Commiphora, сыграла ключевую роль в анализе генетического материала растения. Ее комплексная база данных последовательностей ДНК имела решающее значение для подтверждения рода древнего образца.

Викс сотрудничала с командой, возглавляемой Медицинским центром Университета Хадасса в Иерусалиме, в которую также входил Морган Хостел, ботаник-исследователь в Ботаническом научно-исследовательском институте Техаса.

Несмотря на успех в определении рода растения, команде еще предстоит определить точный вид. Викс отметила, что "его точная видовая принадлежность остается неопределенной", подчеркнув необходимость продолжения исследований. Радиоуглеродный анализ указывает на то, что растение датируется периодом от 800 до 1000 лет. Его сохранение в левантийской пещере, вдали от современного ареала обитания Commiphora, добавляет этой тайне слой интриги.

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Викс и ее лаборатория стремятся продолжить исследование многообразия Commiphora, чтобы ответить на вопросы, которые пока остались без ответа.

"Этот проект демонстрирует сложные связи внутри биоразнообразия и служит напоминанием о переплетении истории жизни", — отмечает она, указывая на более широкие последствия их работы.

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