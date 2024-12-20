Перемогли смертельні пастки і річки ртуті: нові відкриття в гробниці першого імператора Китаю

Вивчення гробниці може принести смертельні небезпеки для перших дослідників, адже вона обладнана пастками, призначеними для вбивства будь-якого порушника. Попри це, археологам вдалося розкопати полководця та кількох теракотових солдатів.

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Китайські археологи виявили нові статуї теракотових воїнів у Мавзолеї Цінь Ши Хуан-ді, місці поховання першого імператора об'єднаного Китаю. На думку вчених, одна зі статуй представляє високопоставленого воєначальника, що дозволяє по-новому поглянути на військову ієрархію династії Цінь, пише Heritage Daily.

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У 1974 році в китайській провінції Шеньсі фермери натрапили на одну з найважливіших археологічних знахідок усіх часів і народів: вони знайшли фрагменти людської фігури, зробленої з глини.

Сам Мавзолей будували протягом 38 років 700 000 робітників. У його центрі лежить 76-метровий курган у формі піраміди, під яким історичні записи описують камеру, заповнену бронзовими трунами, мальовничими вежами й скарбами з усієї імперії.

Це місце відоме тим, що його оточують тисячі теракотових фігур у натуральну величину, включаючи солдатів, чиновників, акробатів і коней.

Розкриття гробниці може принести й смертельні небезпеки для перших дослідників. У розповіді, написаній давньокитайським істориком Сима Цянем приблизно через 100 років після смерті Цінь Ши Хуан-ді, він пояснює, що гробниця обладнана пастками, які призначені для вбивства будь-якого порушника.

"Побудовані палаци і мальовничі вежі для сотні чиновників, а гробниця наповнилася рідкісними артефактами і чудовими скарбами. Майстрам наказали виготовити арбалети й стріли, влаштовані так, щоб вбити кожного, хто увійде в гробницю. Ртуть використали для імітації ста річок, Янцзи й Жовтої річки, а також великого моря, і вона налаштована на механічний потік", — розповідає історик у своїх записах.

Нещодавня знахідка є особливо примітною, оскільки це перша фігурка полководця, знайдена від початку розкопок Ями № 2 у 1994 році Фото: CCTV

Нещодавня знахідка є особливо примітною, оскільки це перша фігурка полководця, знайдена від початку розкопок Ями № 2 у 1994 році. Окрім командира, археологи виявили дві фігурки високопоставлених офіцерів та п'ять інших, одягнених у деталізовані тогочасні обладунки.

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На сьогодні серед тисяч теракотових воїнів вдалося ідентифікувати лише десять офіцерських статуеток, що демонструє рідкісність і важливість цієї знахідки. Також цьогоріч виповнюється 50 років з моменту, коли Теракотову армію виявили у 1974 році.

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