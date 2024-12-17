Знайшли в Україні: археологи розкопали унікальні артефакти залізного віку в Івано-Франківській області (фото)

Під час розкопок неподалік від Галича археологи виявили дві глиняні фігурки биків, які датуються залізним віком. На думку дослідників, ця знахідка стосується тодішнього культу землеробства.

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У селі Крилос, розташованому неподалік від Галича на заході України археологи виявили артефакти залізного віку. Серед знахідок — дві невеликі глиняні фігурки биків, які проливають світло на давні сільськогосподарські практики, пише Укрінформ.

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Крилос, розташований на південь від сучасного Галича, є центральною частиною Національного заповідника "Давній Галич", який зберігає археологічну та архітектурну спадщину колишньої столиці князівства. Історичні записи та систематичні розкопки свідчать про безперервне поселення людей на цій території впродовж понад 7000 років, починаючи з 5500 року до нашої ери.

Спільні дослідження Інституту археології Національної академії наук України, Прикарпатського університету та Історичного відділу заповідника "Давній Галич" регулярно відкривають нові знання про цей історично багатий регіон.

Історичні записи та систематичні розкопки свідчать про безперервне поселення людей на цій території впродовж понад 7000 років Фото: Укрінформ

За словами Андрія Фіголя, молодшого наукового співробітника Національного заповідника "Давній Галич", ці фігурки свідчать про тодішній культ землеробства. Під час розкопок також вдалося виявити коліщатко від возика — потенційно єдину відому скульптуру, датовану IX-X століттям до нашої ери.

Також було знайдено коліщатко від возика — потенційно єдину відому скульптуру, датовану IX-X століттям до нашої ери Фото: Укрінформ

Митрополичі палати у Крилосі — пам'ятка архітектури XVIII століття. Це був двоповерховий палац галицьких митрополитів з великими підземеллями. Деякі дослідники вважають, що палати побудовані на місці княжого палацу.

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Новознайдені предмети, включаючи статуетки та інші артефакти, незабаром будуть виставлені в Музеї історії давнього Галича, зберігаючи їх історичну цінність для майбутніх поколінь.

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