Нещодавно дослідники виявили незвичайну подробицю, пов’язану з Карлом Великим, правителем імперії Каролінгів. Виявилося, що його поховальний саван та сумка з Вестмінстерського абатства мають спільне походження.

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Учені, вивчаючи вигадливо оформлену шовкову сумку для печаток, виставлену в галереях Вестмінстерського абатства з нагоди ювілею королеви, знайшли дивовижний зв'язок. Шовк, використаний у цій сумці, збігається зі знайденим у поховальному савані Карла Великого, імператора імперії Каролінгів, чиє правління тривало з 800 по 814 рік нашої ери, пише Heritage Daily.

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Карл Великий, ключова фігура в європейській історії, був членом франкської династії Каролінгів. Він об'єднав більшу частину Західної та Центральної Європи, ставши першим правителем регіону, який отримав імператорський титул після розпаду Західної Римської імперії. Після смерті його поховали в Аахенському соборі.

Нещодавні дослідження, проведені експертами з Вестмінстерського абатства, Національних музеїв Шотландії та університетів Аберістуїта і Берна, показали, що шовк із савана Карла Великого і сумка з печаткою абатства однакові за дизайном.

Обидва мають мотиви білих зайців та квіткові візерунки у відтінках золотого, синього та червоного. Ця схожість переконливо свідчить про те, що текстильні вироби походять з однієї середньовічної майстерні.

Спочатку вважалося, що шовк, використаний у савані Карла Великого, вироблений на Сицилії, однак дослідження показують, що його виткали у XII столітті або в Іспанії, або у східному Середземномор'ї.

Мішок для печаток абатства, який використовувався за часів правління короля Генріха III для зберігання Великої печатки Англії, слугує окремим, але пов'язаним з нею предметом з тієї ж лінії тканин.

Саму сумку забрали зі святині Едуарда Сповідника у 1267 році під час фінансової кризи і заклали італійським купцям.

Метью Пейн, хранитель реліквій Вестмінстерського абатства, припустив, що шовк міг бути подарунком брата Генріха III, Річарда, графа Корнуольського, якого коронували імператором Священної Римської імперії у 1257 році. Ця деталь додає шар історичної інтриги, пов'язуючи артефакти абатства з визначними постатями та подіями середньовічної європейської історії.

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