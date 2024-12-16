Недавно исследователи обнаружили необычную подробность, связанную с Карлом Великим, правителем империи Каролингов. Оказалось, что его погребальный саван и сумка из Вестминстерского аббатства имеют общее происхождение.

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Ученые, изучая причудливо оформленную шелковую сумку для печатей, выставленную в галереях Вестминстерского аббатства по случаю юбилея королевы, нашли удивительную связь. Шелк, использованный в этой сумке, совпадает с найденным в погребальном саване Карла Великого, императора империи Каролингов, чье правление длилось с 800 по 814 год нашей эры, пишет Heritage Daily.

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Карл Великий, ключевая фигура в европейской истории, был членом франкской династии Каролингов. Он объединил большую часть Западной и Центральной Европы, став первым правителем региона, получившим императорский титул после распада Западной Римской империи. После смерти его похоронили в Аахенском соборе.

Недавние исследования, проведенные экспертами из Вестминстерского аббатства, Национальных музеев Шотландии и университетов Аберистуита и Берна, показали, что шелк из савана Карла Великого и сумка с печатью аббатства одинаковы по дизайну.

Оба имеют мотивы белых зайцев и цветочные узоры в оттенках золотого, синего и красного. Это сходство убедительно свидетельствует о том, что текстильные изделия происходят из одной средневековой мастерской.

Первоначально считалось, что шелк, использованный в саванне Карла Великого, произведен на Сицилии, однако исследования показывают, что его соткали в XII веке либо в Испании, либо в восточном Средиземноморье.

Мешок для печатей аббатства, который использовался во времена правления короля Генриха III для хранения Большой печати Англии, служит отдельным, но связанным с ней предметом из той же линии тканей.

Саму сумку забрали из святыни Эдуарда Исповедника в 1267 году во время финансового кризиса и заложили итальянским купцам.

Мэтью Пейн, хранитель реликвий Вестминстерского аббатства, предположил, что шелк мог быть подарком брата Генриха III, Ричарда, графа Корнуольского, которого короновали императором Священной Римской империи в 1257 году. Эта деталь добавляет слой исторической интриги, связывая артефакты аббатства с выдающимися фигурами и событиями средневековой европейской истории.

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