Раскопали крепость: археологи обнаружили 14 килограммов древнеримских доспехов (фото)

В Германии археологи обнаружили древние кольчужные доспехи, которые принадлежали римским солдатам. Они наткнулись не только на фрагменты кольчуг, но и на целые доспехи, которые сохранились до наших дней.

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Вблизи Бонна, Германия, археологи обнаружили 14 килограммов римских кольчужных доспехов, что дает новое понимание логистической изобретательности римской армии на северных границах империи. Эта находка демонстрирует то, как солдатам удавалось обслуживать и ремонтировать свое снаряжение в отдаленных районах, пишет Heritage Daily.

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Сокровище нашли во время раскопок в поселении вблизи Боннской легионерской крепости. В него вошли две почти неповрежденные кольчуги и фрагменты двух других, слитые в коррозионную массу. Археологи считают, что эта коллекция служила ремонтным запасом и является первым конкретным доказательством того, что кольчугу восстанавливали за пределами военных объектов.

Это открытие демонстрирует ключевую роль, которую играли местные ремесленники в поддержке римских войск Фото: Antiquity

Это открытие демонстрирует ключевую роль, которую играли местные ремесленники в поддержке римских войск, а также динамичную связь между гражданскими поселениями и военными фортами. В отличие от другого металлического оборудования, кольчужные доспехи создавали уникальные проблемы: их нельзя было просто расплавить и перековать.

Зато поврежденные части чинили, используя компоненты из других доспехов, что напоминает латание текстиля. Исследователи использовали современную компьютерную томографию для анализа находки, что позволило выявить сложные детали, скрытые в коррозионной массе.

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По словам Хольгера Беккера из Боннского музея LVR-LandesMuseum, "рентгеновская технология позволяет нам увидеть то, что невозможно увидеть невооруженным глазом. Чтобы заглянуть внутрь сплошной массы римских доспехов, только компьютерная томография дала удовлетворительные результаты". Это открытие дает ценное представление об организации и экономических рамках, которые поддерживали одну из самых грозных военных сил в истории.

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