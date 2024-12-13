Розкопали фортецю: археологи виявили 14 кілограмів давньоримських обладунків (фото)

У Німеччині археологи виявили стародавні кольчужні обладунки, які належали римським солдатам. Вони натрапили не тільки на фрагменти кольчуг, а й на цілі обладунки, які збереглися до наших днів.

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Поблизу Бонна, Німеччина, археологи виявили 14 кілограмів римських кольчужних обладунків, що дає нове розуміння логістичної винахідливості римської армії на північних кордонах імперії. Ця знахідка демонструє те, як солдатам вдавалося обслуговувати і ремонтувати своє спорядження у віддалених районах, пише Heritage Daily.

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Скарб знайшли під час розкопок у поселенні поблизу Боннської легіонерської фортеці. До нього увійшли дві майже неушкоджені кольчуги та фрагменти двох інших, злиті в корозійну масу. Археологи вважають, що ця колекція слугувала ремонтним запасом і є першим конкретним доказом того, що кольчугу відновлювали за межами військових об'єктів.

Це відкриття демонструє ключову роль, яку відігравали місцеві ремісники у підтримці римських військ Фото: Antiquity

Це відкриття демонструє ключову роль, яку відігравали місцеві ремісники в підтримці римських військ, а також динамічний зв'язок між цивільними поселеннями та військовими фортами. На відміну від іншого металевого обладнання, кольчужні обладунки створювали унікальні проблеми: їх не можна було просто розплавити й перекувати.

Натомість пошкоджені частини лагодили, використовуючи компоненти з інших обладунків, що нагадує латання текстилю. Дослідники використовували сучасну комп'ютерну томографію для аналізу знахідки, що дозволило виявити складні деталі, приховані в корозійній масі.

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За словами Хольгера Беккера з Боннського музею LVR-LandesMuseum, "рентгенівська технологія дозволяє нам побачити те, що неможливо побачити неозброєним оком. Щоб зазирнути всередину суцільної маси римських обладунків, лише комп'ютерна томографія дала задовільні результати". Це відкриття дає цінне уявлення про організацію і економічні рамки, які підтримували одну з найгрізніших військових сил в історії.

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