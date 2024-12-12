Браслети, брошки і незвичайна чаша: археологи розкопали екстраординарне поховання (фото)

У жіночому похованні VI століття н. е. археологи давньоримську чашу, яка, ймовірно, датується III століттям н. е. Така знахідка є важливим джерелом інформації про взаємодію англосаксонської та римської культур.

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Під час розкопок у Скрембі, на сході графства Лінкольншир, Англія, археологи виявили чашу з мідного сплаву в могилі VI століття. Ця знахідка дає можливість дослідити англосаксонські поховальні звичаї та їхній зв'язок з римським минулим, пише Arkeonews.

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Відкриття дослідників з Шеффілдського університету відбулося під час дослідження кладовища періоду міграції в Скрембі. Це місце, датоване 480-540 роками нашої ери, містить 49 поховань, серед яких могила молодої жінки, позначена як Sk18.

Крім чаші, в її могилі знайшли дві брошки і пару браслетів. Чашу виявили неушкодженою біля голови померлої, що вказує на її важливість у церемоніальному контексті поховання.

Цей артефакт, названий "Чаша Скрембі", вирізняється своїм римським походженням Фото: H: Willmott et al., European Journal of Archaeology (2024)

Цей артефакт, названий "Чаша Скрембі", вирізняється своїм римським походженням і збереженням в англосаксонському середовищі. Чаша, заввишки 5,7 см і здатна вмістити приблизно 280 мілілітрів рідини, має складні візерунки у вигляді півмісяців та сердець, вкритих червоною, аквамариновою та глибокою синювато-фіолетовою емаллю.

Виготовлена у техніці лиття, чаша демонструє майстерність римських ремісників і, як вважають, привезена до Англії з Франції у III столітті н. е.

Аналіз внутрішньої частини чаші виявив сліди ненагрітого свинячого жиру, що, на думку дослідників, може вказувати на її медичне або ритуальне використання. Візантійські тексти того ж періоду документують використання свинячого жиру для лікування інфекцій, що підтверджує цю теорію.

На відміну від інших римських артефактів, які часто знаходять у вигляді фрагментів, чаша була цілісною на момент поховання, що посилює її потенційну роль як ритуального предмета або символу статусу.

Теорії щодо присутності чаші в похованні включають її вилучення з більш ранньої римської могили або її збереження як сімейної реліквії. Будь-який з цих сценаріїв вказує на англосаксонське шанування римських артефактів, які часто розглядаються як символи сили та містики.

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Ця надзвичайна знахідка поглиблює наше розуміння культурної взаємодії між римським та англосаксонським світами, проливаючи світло на практики поховання, символи статусу та тривалий вплив Риму на ранньосередньовічну Англію.

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