Знайшли піраміду там, де не чекали: незвичайне відкриття мексиканських археологів у штаті Ідальго

Під час будівельних робіт на федеральному шосе 105 в Ідальго археологи виявили піраміду, яка датується доіспанським періодом. Відкриття пов’язують з народом Мецка, який населяв цей регіон.

Під час нещодавніх рятувальних розкопок у штаті Ідальго, Мексика, археологи виявили стародавню піраміду. Ця споруда, яку тепер називають "Структура 1", є частиною доіспанського поселення, названого "Сан-Мігель" через її розташування поблизу Сан-Мігель-Мецкітлану, пише Heritage Daily.

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Це місце складається з п'яти окремих секторів і щонайменше десяти курганів, що датуються від епікласичного періоду (650-950 рр. н. е.) до пізнього посткласичного періоду (1350-1519 рр. н. е.). Під час розкопок вдалося виявити 155 артефактів, зокрема кераміку, мушлі та кам'яні інструменти, а також такі матеріали, як вапно, вугілля та обвуглене дерево. Щоб захистити і зберегти піраміду, збудували 43-метрову стіну з цегляної кладки, а саму споруду повторно поховали.

Експерти з Національного інституту антропології та історії (INAH) вважають, що Споруда 1 і поселення можуть бути пов'язані з народом Мецка, що історично населяв регіон Сьєрра-Альта. Як розповіли археологи, це відкриття поглиблює знання про регіон Барранка-де-Меццітлан, відомий древніми поселеннями, яким близько 14 000 років.

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Співпраця з Секретаріатом інфраструктури, комунікацій і транспорту Ідальго (SICT) відіграла ключову роль у збереженні знахідки. Крім того, попередніми результатами дослідження поділилися з місцевими навчальними закладами, щоб привернути увагу до важливості збереження археологічної спадщини регіону.

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