Нашли пирамиду там, где не ждали: необычное открытие мексиканских археологов в штате Идальго

Во время строительных работ на федеральном шоссе 105 в Идальго археологи обнаружили пирамиду, которая датируется доиспанским периодом. Открытие связывают с народом Мецка, который населял этот регион.

Во время недавних спасательных раскопок в штате Идальго, Мексика, археологи обнаружили древнюю пирамиду. Это сооружение, которое теперь называют "Структура 1", является частью доиспанского поселения, названного "Сан-Мигель" из-за его расположения вблизи Сан-Мигель-Мецкитлана, пишет Heritage Daily.

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Это место состоит из пяти отдельных секторов и по меньшей мере десяти курганов, датируемых от эпиклассического периода (650-950 гг. н. э.) до позднего постклассического периода (1350-1519 гг. н. э.). Во время раскопок удалось обнаружить 155 артефактов, в том числе керамику, ракушки и каменные инструменты, а также такие материалы, как известь, уголь и обугленное дерево. Чтобы защитить и сохранить пирамиду, построили 43-метровую стену из кирпичной кладки, а само сооружение повторно похоронили.

Эксперты из Национального института антропологии и истории (INAH) считают, что Сооружение 1 и поселение могут быть связаны с народом Мецка, исторически населявшим регион Сьерра-Альта. Как рассказали археологи, это открытие углубляет знания о регионе Барранка-де-Меццитлан, известном древними поселениями, которым около 14 000 лет.

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Сотрудничество с Секретариатом инфраструктуры, коммуникаций и транспорта Идальго (SICT) сыграло ключевую роль в сохранении находки. Кроме того, предварительными результатами исследования поделились с местными учебными заведениями, чтобы привлечь внимание к важности сохранения археологического наследия региона.

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