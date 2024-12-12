Браслеты, броши и необычная чаша: археологи раскопали экстраординарное захоронение (фото)

В женском захоронении VI века н. э. археологи обнаружили древнеримскую чашу, которая, вероятно, датируется III веком н. э. Такая находка является важным источником информации о взаимодействии англосаксонской и римской культур.

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Во время раскопок в Скрембе, на востоке графства Линкольншир, Англия, археологи обнаружили чашу из медного сплава в могиле VI века. Эта находка дает возможность исследовать англосаксонские погребальные обычаи и их связь с римским прошлым, пишет Arkeonews.

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Открытие исследователей из Шеффилдского университета произошло во время исследования кладбища периода миграции в Скрембе. Это место, датированное 480-540 годами нашей эры, содержит 49 захоронений, среди которых могила молодой женщины, обозначенная как Sk18.

Кроме чаши, в ее могиле нашли две броши и пару браслетов. Чашу обнаружили неповрежденной возле головы умершей, что указывает на ее важность в церемониальном контексте захоронения.

Этот артефакт, названный "Чаша Скремби", отличается своим римским происхождением Фото: H: Willmott et al., European Journal of Archaeology (2024)

Этот артефакт, названный "Чаша Скремби", отличается своим римским происхождением и сохранением в англосаксонской среде. Чаша, высотой 5,7 см и способная вместить примерно 280 миллилитров жидкости, имеет сложные узоры в виде полумесяцев и сердец, покрытых красной, аквамариновой и глубокой синевато-фиолетовой эмалью.

Изготовленная в технике литья, чаша демонстрирует мастерство римских ремесленников и, как полагают, привезена в Англию из Франции в III веке н. э.

Анализ внутренней части чаши обнаружил следы ненагретого свиного жира, что, по мнению исследователей, может указывать на ее медицинское или ритуальное использование. Византийские тексты того же периода документируют использование свиного жира для лечения инфекций, что подтверждает эту теорию.

В отличие от других римских артефактов, которые часто находят в виде фрагментов, чаша была целостной на момент захоронения, что усиливает ее потенциальную роль как ритуального предмета или символа статуса.

Теории относительно присутствия чаши в захоронении включают ее извлечение из более ранней римской могилы или ее сохранение в качестве семейной реликвии. Любой из этих сценариев указывает на англосаксонское почитание римских артефактов, которые часто рассматриваются как символы силы и мистики.

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Эта чрезвычайная находка углубляет наше понимание культурного взаимодействия между римским и англосаксонским мирами, проливая свет на практики захоронения, символы статуса и длительное влияние Рима на раннесредневековую Англию.

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