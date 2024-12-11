Розкопали монумент героям: археологи знайшли унікальні поховальні артефакти і золоті прикраси

Дослідники виявили стародавній монумент, присвячений померлим героям Рипесу, древнього міста в регіоні Ахая. Під час розкопок вчені знайшли дорогоцінні артефакти, які свідчать про важливість та багатство похованих людей.

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На плато Трапеза, розташованому поблизу Егіо в грецькому регіоні Пелопоннес археологи виявили древні золоті артефакти та залишки стародавньої споруди. Ці знахідки розкривають історичне значення місцевості та її важливість для розуміння минулого регіону, пише Arkeonews.

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Розкопки підтверджують зв'язок цього місця з Рипесом, важливим містом в регіоні Ахая в ранній історичний період Греції. Відомий своєю роллю у заснуванні колонії Кротон у Стародавній Греції, Рипес, як вважають, заснували пеласги — поселенці, чия присутність вплетена в міфологію та стародавні тексти. З

годом місто заселили іонійці, але близько 30 р. до н. е. воно зазнало руйнувань і було покинуте за часів римського панування.

Кулон із зображенням крилатого Ероса Фото: Greek Ministry of Culture

Центральним елементом цьогорічних розкопок було дослідження "Будівлі Γ" (Гамма) — споруди, пов'язаної з громадською діяльністю в стародавньому Рипесі. Дослідники виявили 16,80-метровий фундамент, який датуються періодом до 300 р. до н. е.

Архітектурні особливості вказують на грандіозний дизайн у коринфському стилі, з вигадливо декорованими колонами та базами, що нагадують храм Аполлона в Бассах.

Серед найяскравіших знахідок — мармурові скульптури левів пентелійського періоду та фрагменти поховальної стели із зображенням юнака, які натякають на те, що будівля Γ слугувала герооном — пам'ятником на честь героїв Рипесу.

Усередині археологи розкопали неушкоджені гробниці з багатими поховальними приношеннями, серед яких золоті персні, кулон із зображенням крилатого Ероса, намисто у вигляді лев'ячого погруддя, сережки з лев'ячими головами та старовинні монети. Ці предмети демонструють багатство і видатність похованих тут людей.

Ці предмети демонструють багатство і видатність похованих тут людей Фото: Greek Ministry of Culture

Додаткові розкопки поблизу пам'ятника виявили глиняний посуд та архітектурні залишки, датовані VIII століттям до н. е., що свідчить про тривалу історію заселення цього місця.

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Це відкриття дає неоціненне уявлення про давньогрецьку культуру, архітектурні практики та суспільні структури Рипесу, засвідчуючи неминуще значення археології у розкритті спільного минулого людства.

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