Найкраще місце, на думку древніх римлян: на схилі Акрополя відкопали древній артефакт

Поблизу римського театру в Афінах дослідники знайшли статую Гермеса, яка датується римською епохою. Відкриття відбулося під час будівельних робіт, а надалі планується реставрація скульптури.

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Під час будівельних робіт з прокладання газопроводу поблизу древнього римського театру в Афінах вдалося виявити мармурову статую римської епохи. Відкриття сталося на південно-західному схилі Акрополя, який за часів римлян вважався елітарним районом, пише Heritage Daily.

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Статуя зображує оголену чоловічу фігуру в особливому стилі. Подібні приклади включають Гермеса Людовізі в Палаццо Альтемпс і Гермеса Анціо в Національному римському музеї, що демонструють широкий вплив цієї художньої форми в римську епоху. Сам Одеон, побудований у 161 році н. е. Іродом Аттиком на пам'ять про свою дружину Аспасію Аннію Реґіллу, слугував культурним центром для еліти римських Афін.

Регіон на південь від Акрополя, де відкопали статую, за часів Римської імперії був відомий як найкраще місце для розкішних вілл. Ці резиденції прикрасили вишуканими мозаїками та скульптурами, багато з яких відображали стилі класичної та архаїчної Греції. Неоаттичні майстерні, відомі своєю точністю та шаною до попередніх мистецьких традицій, відіграли значну роль у створенні таких творів.

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Після знахідки Міністерство культури Греції оголосило про плани перевезти статую до реставраційних лабораторій, де фахівці відреставрують артефакт. Ця знахідка демонструє спадщину давньогрецького та давньоримського мистецтва, пропонуючи новий погляд на їхню взаємопов'язану культурну історію.

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