Устелили пол костями: археологи обнаружили жуткую находку в Северной Голландии (фото)

Исследователи обнаружили костяной пол, который датируется XV веком н. э. Эта находка — особенная, поскольку известно только о единичных случаях использования такого нестандартного материала.

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Во время ремонта на улице Ахтердам в Алкмааре, Нидерланды, археологи обнаружили участок пола, частично построенный из костей животных. Эта необычная особенность вызвала значительный интерес среди историков и исследователей, пишет Arkeonews.

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Открытие произошло, когда археологи получили доступ к месту, чтобы изучить его перед дальнейшим строительством. Исследуя территорию, они обнаружили остатки древнего кафельного пола, который дополнили фрагментами костей.

Эти кости крупного рогатого скота были тщательно обрезаны до одинаковой высоты и расположены в четко определенном порядке. Некоторые кости были расположены верхушками вверх, а другие срезанными сторонами вниз.

Причина включения костей животных в пол остается неопределенной Фото: Team Archaeology, municipality of Alkmaar

Нэнси де Йонг, член археологической команды, выразила свое восхищение: "Это всегда привилегия — открывать артефакты из прошлого и вносить вклад в историю Алкмаара".

Она отметила, что этот костяной пол — исключительная находка, которая предлагает редкий взгляд на архитектурные практики того времени.

Подобные полы, хоть и редкие, находили только в Северной Голландии. Среди предыдущих находок — объекты в Хорне, Энкхуйзене и Эдами, где кости также использовались наряду с плиткой похожим образом.

По оценкам экспертов, пол в Алкмааре, вероятно, датируется XV веком, что предшествует нынешнему зданию на этом месте, построенному около 1609 года. Это позволяет предположить, что нынешнее сооружение могло быть построено на более старом фундаменте, что является распространенной практикой в исторических городских центрах.

Причина включения костей животных в пол остается неопределенной. Некоторые исследователи предполагают, что кости могли быть выбраны для функциональных целей, потенциально связанных с первоначальным использованием здания.

Другие считают, что кости предлагали недорогое решение для заполнения пробелов в плиточном покрытии. Дальнейшее изучение места может дать больше информации о его историческом назначении.

Археологи планируют продолжить исследование пола в ближайшие недели, чтобы определить его полные размеры и собрать дополнительные данные. Находка привлекла внимание чиновников по охране культурного наследия Алкмаара, которые считают ее важной частью богатой истории города.

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"Это открытие демонстрирует важность сохранения и изучения исторических памятников Алкмаара, — сказала Анджо Ван де Вен, местный советник по вопросам наследия, — В историческом центре города еще так много интересного можно найти под нашими ногами".

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