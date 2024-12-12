Придумали новый способ: ученые спасли затонувший немецкий бомбардировщик (фото)

В Хорватии исследователи придумали новый способ консервации подводных артефактов, который гарантирует эффективную сохранность памятников. Ученые уже проверили способ на затонувшем немецком самолете Юнкерс-87.

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Хорватские ученые разработали новый способ подводной консервации затопленных обломков самолетов, который может обеспечить долговременную сохранность этих объектов. Это нововведение стало возможным благодаря усилиям команды консерваторов и археологов, которые сосредоточились на Юнкерсе-87, известном под названием "Штука", пишет Arkeonews.

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Юнкерс-87, немецкий бомбардировщик, разработанный Германом Польманом, был ключевым самолетом во время Второй мировой войны, впервые вступив в бой во время Гражданской войны в Испании.

Один из таких самолетов разбился возле хорватского острова в Адриатическом море, где и остался под водой.

Один из таких самолетов разбился возле хорватского острова в Адриатическом море Фото: Roko Surić, MCPA

Несмотря на вызовы, связанные с подводной коррозией, хорватская команда ICUA Zadar успешно инициировала пилотный проект по внедрению методов консервации обломков самолета непосредственно на месте катастрофы, что стало значительным шагом в развитии подводной археологии.

Проект начался в мае 2024 года с анализа коррозии на самолете. Используя гальванические аноды, команда применила методы катодной защиты, чтобы замедлить разрушение.

К октябрю команда установила тестовые аноды, и дальнейшие измерения подтвердили их эффективность в остановке дальнейшего распада.

Это стало первым успешным применением этого метода для сохранения обломков самолета под водой, а в 2025 году планируется расширить систему, чтобы обеспечить долговременную защиту минимум на 15 лет.

Хорватия имеет давнюю приверженность сохранению подводного культурного наследия, поскольку она одной из первых ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия 2001 года.

Успех проекта "Штука" демонстрирует опыт Хорватии в подводной археологии и ее способность сочетать сохранение с доступностью. Обломки самолета не только служат историческим памятником, но и привлекают дайверов, предлагая уникальную возможность прикоснуться к истории под волнами.

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Это достижение демонстрирует, как инновационные методы могут переосмыслить подходы к сохранению подводных артефактов. Хотя вызовы остаются, проект предоставляет модель для будущих исследований в сфере подводной археологии, обеспечивая эффективное, экономичное решение для долгосрочной консервации.

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