Придумали новий спосіб: вчені врятували затонулий німецький бомбардувальник (фото)
У Хорватії дослідники вигадали новий спосіб консервації підводних артефактів, який гарантує ефективне збереження пам’яток. Вчені вже перевірили спосіб на затонулому німецькому літаку Юнкерс-87.
Хорватські вчені розробили новий спосіб підводної консервації затоплених уламків літаків, який може забезпечити довготривале збереження цих об'єктів. Це нововведення стало можливим завдяки зусиллям команди консерваторів і археологів, які зосередилися на Юнкерсі-87, відомому під назвою "Штука", пише Arkeonews.
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Юнкерс-87, німецький бомбардувальник, розроблений Германом Польманом, був ключовим літаком під час Другої світової війни, вперше вступивши в бій під час Громадянської війни в Іспанії.
Один із таких літаків розбився біля хорватського острова в Адріатичному морі, де і залишився під водою.
Попри виклики, пов'язані з підводною корозією, хорватська команда ICUA Zadar успішно ініціювала пілотний проєкт із впровадження методів консервації уламків літака безпосередньо на місці катастрофи, що стало значним кроком у розвитку підводної археології.
Проєкт розпочався у травні 2024 року з аналізу корозії на літаку. Використовуючи гальванічні аноди, команда застосувала методи катодного захисту, щоб уповільнити руйнування.
До жовтня команда встановила тестові аноди, і подальші вимірювання підтвердили їхню ефективність у зупинці подальшого розпаду.
Це стало першим успішним застосуванням цього методу для збереження уламків літака під водою, а в 2025 році планується розширити систему, щоб забезпечити довготривалий захист щонайменше на 15 років.
Хорватія має давню прихильність до збереження підводної культурної спадщини, оскільки вона однією з перших ратифікувала Конвенцію ЮНЕСКО про охорону підводної культурної спадщини 2001 року.
Успіх проєкту "Штука" демонструє досвід Хорватії у підводній археології та її здатність поєднувати збереження з доступністю. Уламки літака не лише слугують історичною пам'яткою, але й приваблюють дайверів, пропонуючи унікальну можливість доторкнутися до історії під хвилями.
Це досягнення демонструє, як інноваційні методи можуть переосмислити підходи до збереження підводних артефактів. Хоча виклики залишаються, проєкт надає модель для майбутніх досліджень у сфері підводної археології, забезпечуючи ефективне, економічне рішення для довгострокової консервації.
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