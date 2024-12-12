Придумали новий спосіб: вчені врятували затонулий німецький бомбардувальник (фото)

У Хорватії дослідники вигадали новий спосіб консервації підводних артефактів, який гарантує ефективне збереження пам’яток. Вчені вже перевірили спосіб на затонулому німецькому літаку Юнкерс-87.

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Хорватські вчені розробили новий спосіб підводної консервації затоплених уламків літаків, який може забезпечити довготривале збереження цих об'єктів. Це нововведення стало можливим завдяки зусиллям команди консерваторів і археологів, які зосередилися на Юнкерсі-87, відомому під назвою "Штука", пише Arkeonews.

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Юнкерс-87, німецький бомбардувальник, розроблений Германом Польманом, був ключовим літаком під час Другої світової війни, вперше вступивши в бій під час Громадянської війни в Іспанії.

Один із таких літаків розбився біля хорватського острова в Адріатичному морі, де і залишився під водою.

Один із таких літаків розбився біля хорватського острова в Адріатичному морі Фото: Roko Surić, MCPA

Попри виклики, пов'язані з підводною корозією, хорватська команда ICUA Zadar успішно ініціювала пілотний проєкт із впровадження методів консервації уламків літака безпосередньо на місці катастрофи, що стало значним кроком у розвитку підводної археології.

Проєкт розпочався у травні 2024 року з аналізу корозії на літаку. Використовуючи гальванічні аноди, команда застосувала методи катодного захисту, щоб уповільнити руйнування.

До жовтня команда встановила тестові аноди, і подальші вимірювання підтвердили їхню ефективність у зупинці подальшого розпаду.

Це стало першим успішним застосуванням цього методу для збереження уламків літака під водою, а в 2025 році планується розширити систему, щоб забезпечити довготривалий захист щонайменше на 15 років.

Хорватія має давню прихильність до збереження підводної культурної спадщини, оскільки вона однією з перших ратифікувала Конвенцію ЮНЕСКО про охорону підводної культурної спадщини 2001 року.

Успіх проєкту "Штука" демонструє досвід Хорватії у підводній археології та її здатність поєднувати збереження з доступністю. Уламки літака не лише слугують історичною пам'яткою, але й приваблюють дайверів, пропонуючи унікальну можливість доторкнутися до історії під хвилями.

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Це досягнення демонструє, як інноваційні методи можуть переосмислити підходи до збереження підводних артефактів. Хоча виклики залишаються, проєкт надає модель для майбутніх досліджень у сфері підводної археології, забезпечуючи ефективне, економічне рішення для довгострокової консервації.

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