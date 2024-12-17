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Технологии и наука

Нашли в Украине: археологи раскопали уникальные артефакты железного века в Ивано-Франковской области (фото)

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Фото: Укринформ | Неподалеку от Галича археологи обнаружили две глиняные фигурки быков, которые датируются железным веком

Во время раскопок неподалеку от Галича археологи обнаружили две глиняные фигурки быков, которые датируются железным веком. По мнению исследователей, эта находка относится к тогдашнему культу земледелия.

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В селе Крылос, расположенном неподалеку от Галича на западе Украины археологи обнаружили артефакты железного века. Среди находок — две небольшие глиняные фигурки быков, которые проливают свет на древние сельскохозяйственные практики, пишет Укринформ.

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Крылос, расположенный к югу от современного Галича, является центральной частью Национального заповедника "Древний Галич", который сохраняет археологическое и архитектурное наследие бывшей столицы княжества. Исторические записи и систематические раскопки свидетельствуют о непрерывном поселении людей на этой территории на протяжении более 7000 лет, начиная с 5500 года до нашей эры.

Совместные исследования Института археологии Национальной академии наук Украины, Прикарпатского университета и Исторического отдела заповедника "Древний Галич" регулярно открывают новые знания об этом исторически богатом регионе.

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Исторические записи и систематические раскопки свидетельствуют о непрерывном поселении людей на этой территории на протяжении более 7000 лет
Фото: Укринформ

По словам Андрея Фиголя, младшего научного сотрудника Национального заповедника "Древний Галич", эти фигурки свидетельствуют о тогдашнем культе земледелия. Во время раскопок также удалось обнаружить колесико от тележки — потенциально единственную известную скульптуру, датированную IX-X веком до нашей эры.

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Также было найдено колесико от тележки — потенциально единственную известную скульптуру, датированную IX-X веком до нашей эры
Фото: Укрінформ

Митрополичьи палаты в Крылосе — памятник архитектуры XVIII века. Это был двухэтажный дворец галицких митрополитов с большими подземельями. Некоторые исследователи считают, что палаты построены на месте княжеского дворца.

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Новонайденные предметы, включая статуэтки и другие артефакты, вскоре будут выставлены в Музее истории древнего Галича, сохраняя их историческую ценность для будущих поколений.

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