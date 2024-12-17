Нашли в Украине: археологи раскопали уникальные артефакты железного века в Ивано-Франковской области (фото)

Во время раскопок неподалеку от Галича археологи обнаружили две глиняные фигурки быков, которые датируются железным веком. По мнению исследователей, эта находка относится к тогдашнему культу земледелия.

Related video

В селе Крылос, расположенном неподалеку от Галича на западе Украины археологи обнаружили артефакты железного века. Среди находок — две небольшие глиняные фигурки быков, которые проливают свет на древние сельскохозяйственные практики, пишет Укринформ.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Крылос, расположенный к югу от современного Галича, является центральной частью Национального заповедника "Древний Галич", который сохраняет археологическое и архитектурное наследие бывшей столицы княжества. Исторические записи и систематические раскопки свидетельствуют о непрерывном поселении людей на этой территории на протяжении более 7000 лет, начиная с 5500 года до нашей эры.

Совместные исследования Института археологии Национальной академии наук Украины, Прикарпатского университета и Исторического отдела заповедника "Древний Галич" регулярно открывают новые знания об этом исторически богатом регионе.

Исторические записи и систематические раскопки свидетельствуют о непрерывном поселении людей на этой территории на протяжении более 7000 лет Фото: Укринформ

По словам Андрея Фиголя, младшего научного сотрудника Национального заповедника "Древний Галич", эти фигурки свидетельствуют о тогдашнем культе земледелия. Во время раскопок также удалось обнаружить колесико от тележки — потенциально единственную известную скульптуру, датированную IX-X веком до нашей эры.

Также было найдено колесико от тележки — потенциально единственную известную скульптуру, датированную IX-X веком до нашей эры Фото: Укрінформ

Митрополичьи палаты в Крылосе — памятник архитектуры XVIII века. Это был двухэтажный дворец галицких митрополитов с большими подземельями. Некоторые исследователи считают, что палаты построены на месте княжеского дворца.

Важно

Устелили пол костями: археологи обнаружили жуткую находку в Северной Голландии (фото)

Новонайденные предметы, включая статуэтки и другие артефакты, вскоре будут выставлены в Музее истории древнего Галича, сохраняя их историческую ценность для будущих поколений.

Ранее Фокус писал о необычных захоронениях собак, которые обнаружили в Харране, Турция. Это место является одним из древнейших поселений человечества и даже упоминается в Книге Бытия.

Также мы рассказывали о неожиданном открытии, связанном с саваном Карла I Великого. Оказалось, что ткань, из которой сделали саван скрывала секреты.