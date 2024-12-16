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Технологии и наука

Ученые нашли необычные захоронения в одном из древнейших поселений человечества (фото)

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Фото: Wikipedia Commons CC BY-SA 4.0 | Исследователи обнаружили древние захоронения собак железного века, которые указывают на особое отношение к этим животным

Исследователи обнаружили древние захоронения собак железного века, которые указывают на особое отношение к этим животным. Ученые считают, что находки связаны с поклонением Гуле, месопотамской богине врачевания.

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Недавние археологические раскопки в Харране, одном из древнейших поселений мира, принесли захватывающее открытие: четыре взаимосвязанных захоронения собак, которые, как полагают, относятся к железному веку. Эти находки проливают свет на культурные и духовные практики древних цивилизаций, которые когда-то процветали в регионе, известном сейчас как Шанлыурфа, Турция, пишет Arkeonews.

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Археологический памятник Харран, расположенный в 44 километрах к югу от Шанлиурфы, свидетельствует о богатом историческом прошлом региона. Расположенный на перекрестке древних торговых путей, соединявших север с югом и восток с западом, Харран был домом для многочисленных цивилизаций, включая ассирийцев, хеттов, вавилонян и римлян. Почитаемое в истории как место расположения храма бога Луны Син, это место также имеет библейское значение как временный дом Авраама, о котором упоминается в Книге Бытия.

Харран, археологи, археология, раскопки, захоронение, собаки, Гула, богиня, цивилизация, Месопотамия, находка, лечение, храм, Турция, культура, история Fullscreen
Команда обнаружила первые доказательства взаимосвязанных захоронений собак вблизи местоположения древнего Храма Син
Фото: Gazete İpekyol – Fadime Kıldı

Раскопки на этом месте ведутся под руководством профессора, доктора Мехмета Онала, заведующего кафедрой археологии Харранского университета, в сотрудничестве с дирекцией музея Шанлыурфа, Министерством культуры и туризма и другими местными органами власти. В рамках проекта "Наследие в будущее" команда обнаружила первые доказательства взаимосвязанных захоронений собак вблизи места расположения древнего Храма Син. Эти находки указывают на ритуальные практики, связанные с месопотамской богиней Гулой, известной как целительница и защитница.

Гула, которую часто изображали вместе с собаками, символизировала исцеление и восстановление. Профессор Онал отметил, что захоронения, найденные в могилах в форме полумесяца, еще раз подтверждают уважительное отношение к собакам в этом регионе.

"Эти находки указывают на поклонение Гули, где считалось, что собаки обладают целебной силой", — заявил он. Это также подтверждают более ранние находки рельефных изображений собак в замке Харран, которые также намекают на региональный культ собак в железном веке.

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Новые находки свидетельствуют о духовной и культурной сложности Харрана, связанной с его ролью как сакрального центра в древней Месопотамии. Такие открытия не только обогащают наше понимание ранних цивилизаций, но и демонстрируют важность сохранения таких исторических мест, как Харран, для будущих поколений.

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