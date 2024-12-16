Ученые нашли необычные захоронения в одном из древнейших поселений человечества (фото)

Исследователи обнаружили древние захоронения собак железного века, которые указывают на особое отношение к этим животным. Ученые считают, что находки связаны с поклонением Гуле, месопотамской богине врачевания.

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Недавние археологические раскопки в Харране, одном из древнейших поселений мира, принесли захватывающее открытие: четыре взаимосвязанных захоронения собак, которые, как полагают, относятся к железному веку. Эти находки проливают свет на культурные и духовные практики древних цивилизаций, которые когда-то процветали в регионе, известном сейчас как Шанлыурфа, Турция, пишет Arkeonews.

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Археологический памятник Харран, расположенный в 44 километрах к югу от Шанлиурфы, свидетельствует о богатом историческом прошлом региона. Расположенный на перекрестке древних торговых путей, соединявших север с югом и восток с западом, Харран был домом для многочисленных цивилизаций, включая ассирийцев, хеттов, вавилонян и римлян. Почитаемое в истории как место расположения храма бога Луны Син, это место также имеет библейское значение как временный дом Авраама, о котором упоминается в Книге Бытия.

Команда обнаружила первые доказательства взаимосвязанных захоронений собак вблизи местоположения древнего Храма Син Фото: Gazete İpekyol – Fadime Kıldı

Раскопки на этом месте ведутся под руководством профессора, доктора Мехмета Онала, заведующего кафедрой археологии Харранского университета, в сотрудничестве с дирекцией музея Шанлыурфа, Министерством культуры и туризма и другими местными органами власти. В рамках проекта "Наследие в будущее" команда обнаружила первые доказательства взаимосвязанных захоронений собак вблизи места расположения древнего Храма Син. Эти находки указывают на ритуальные практики, связанные с месопотамской богиней Гулой, известной как целительница и защитница.

Гула, которую часто изображали вместе с собаками, символизировала исцеление и восстановление. Профессор Онал отметил, что захоронения, найденные в могилах в форме полумесяца, еще раз подтверждают уважительное отношение к собакам в этом регионе.

"Эти находки указывают на поклонение Гули, где считалось, что собаки обладают целебной силой", — заявил он. Это также подтверждают более ранние находки рельефных изображений собак в замке Харран, которые также намекают на региональный культ собак в железном веке.

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Новые находки свидетельствуют о духовной и культурной сложности Харрана, связанной с его ролью как сакрального центра в древней Месопотамии. Такие открытия не только обогащают наше понимание ранних цивилизаций, но и демонстрируют важность сохранения таких исторических мест, как Харран, для будущих поколений.

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