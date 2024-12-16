Учені знайшли незвичайні поховання в одному з найдревніших поселень людства (фото)

Дослідники виявили стародавні поховання собак залізного віку, які вказують на особливе ставлення до цих тварин. Вчені вважають, що знахідки пов’язанні з поклонінням Гулі, месопотамській богині лікування.

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Нещодавні археологічні розкопки в Харрані, одному з найдавніших поселень світу, принесли захопливе відкриття: чотири взаємопов'язані поховання собак, які, як вважають, належать до залізного віку. Ці знахідки проливають світло на культурні та духовні практики стародавніх цивілізацій, які колись процвітали в регіоні, відомому зараз як Шанлиурфа, Туреччина, пише Arkeonews.

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Археологічна пам'ятка Харран, розташована за 44 кілометри на південь від Шанлиурфи, свідчить про багате історичне минуле регіону. Розташований на перехресті стародавніх торгівельних шляхів, що з'єднували північ з півднем і схід із заходом, Харран був домом для численних цивілізацій, включаючи ассирійців, хетів, вавилонян і римлян. Вшановане в історії як місце розташування храму бога Місяця Сін, це місце також має біблійне значення як тимчасовий дім Авраама, про який згадується в Книзі Буття.

Команда виявила перші докази взаємопов'язаних поховань собак поблизу місця розташування стародавнього Храму Сін Фото: Gazete İpekyol – Fadime Kıldı

Розкопки на цьому місці ведуться під керівництвом професора, доктора Мехмета Онала, завідувача кафедри археології Харранського університету, у співпраці з дирекцією музею Шанлиурфа, Міністерством культури і туризму та іншими місцевими органами влади. В межах проєкту "Спадщина в майбутнє" команда виявила перші докази взаємопов'язаних поховань собак поблизу місця розташування стародавнього Храму Сін. Ці знахідки вказують на ритуальні практики, пов'язані з месопотамською богинею Гулою, відомою як цілителька і захисниця.

Гула, яку часто зображували разом із собаками, символізувала зцілення і відновлення. Професор Онал зазначив, що поховання, знайдені в могилах у формі півмісяця, ще раз підтверджують шанобливе ставлення до собак у цьому регіоні.

"Ці знахідки вказують на поклоніння Гулі, де вважалося, що собаки мають цілющу силу", — заявив він. Це також підтверджують більш ранні знахідки рельєфних зображень собак у замку Харран, які також натякають на регіональний культ собак у залізному віці.

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Нові знахідки свідчать про духовну і культурну складність Харрану, пов'язану з його роллю як сакрального центру в стародавній Месопотамії. Такі відкриття не лише збагачують наше розуміння ранніх цивілізацій, але й демонструють важливість збереження таких історичних місць, як Харран, для майбутніх поколінь.

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