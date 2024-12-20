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Технологии и наука

Победили смертельные ловушки и реки ртути: новые открытия в гробнице первого императора Китая

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Фото: CCTV | Изучение гробницы может принести смертельные опасности для первых исследователей

Изучение гробницы может принести смертельные опасности для первых исследователей, ведь она оборудована ловушками, предназначенными для убийства любого нарушителя. Несмотря на это, археологам удалось раскопать полководца и нескольких терракотовых солдат.

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Китайские археологи обнаружили новые статуи терракотовых воинов в Мавзолее Цинь Ши Хуан-ди, месте захоронения первого императора объединенного Китая. По мнению ученых, одна из статуй представляет высокопоставленного военачальника, что позволяет по-новому взглянуть на военную иерархию династии Цинь, пишет Heritage Daily.

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В 1974 году в китайской провинции Шэньси фермеры наткнулись на одну из важнейших археологических находок всех времен и народов: они нашли фрагменты человеческой фигуры, сделанной из глины.

Сам Мавзолей строили в течение 38 лет 700 000 рабочих. В его центре лежит 76-метровый курган в форме пирамиды, под которым исторические записи описывают камеру, заполненную бронзовыми гробами, живописными башнями и сокровищами со всей империи.

Это место известно тем, что его окружают тысячи терракотовых фигур в натуральную величину, включая солдат, чиновников, акробатов и лошадей.

Вскрытие гробницы может принести и смертельные опасности для первых исследователей. В рассказе, написанном древнекитайским историком Сыма Цянем примерно через 100 лет после смерти Цинь Ши Хуан-ди, он объясняет, что гробница оборудована ловушками, которые предназначены для убийства любого нарушителя.

"Построены дворцы и живописные башни для сотни чиновников, а гробница наполнилась редкими артефактами и великолепными сокровищами. Мастерам приказали изготовить арбалеты и стрелы, устроенные так, чтобы убить каждого, кто войдет в гробницу. Ртуть использовали для имитации ста рек, Янцзы и Желтой реки, а также большого моря, и она настроена на механический поток", — рассказывает историк в своих записях.

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Недавняя находка является особенно примечательной, поскольку это первая фигурка полководца, найденная с начала раскопок Ямы № 2 в 1994 году
Фото: CCTV

Недавняя находка является особенно примечательной, поскольку это первая фигурка полководца, найденная с начала раскопок Ямы № 2 в 1994 году. Кроме командира, археологи обнаружили две фигурки высокопоставленных офицеров и пять других, одетых в детализированные тогдашние доспехи.

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На сегодня среди тысяч терракотовых воинов удалось идентифицировать только десять офицерских статуэток, что демонстрирует редкость и важность этой находки. Также в этом году исполняется 50 лет с момента, когда Терракотовую армию обнаружили в 1974 году.

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