Победили смертельные ловушки и реки ртути: новые открытия в гробнице первого императора Китая

Изучение гробницы может принести смертельные опасности для первых исследователей, ведь она оборудована ловушками, предназначенными для убийства любого нарушителя. Несмотря на это, археологам удалось раскопать полководца и нескольких терракотовых солдат.

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Китайские археологи обнаружили новые статуи терракотовых воинов в Мавзолее Цинь Ши Хуан-ди, месте захоронения первого императора объединенного Китая. По мнению ученых, одна из статуй представляет высокопоставленного военачальника, что позволяет по-новому взглянуть на военную иерархию династии Цинь, пишет Heritage Daily.

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В 1974 году в китайской провинции Шэньси фермеры наткнулись на одну из важнейших археологических находок всех времен и народов: они нашли фрагменты человеческой фигуры, сделанной из глины.

Сам Мавзолей строили в течение 38 лет 700 000 рабочих. В его центре лежит 76-метровый курган в форме пирамиды, под которым исторические записи описывают камеру, заполненную бронзовыми гробами, живописными башнями и сокровищами со всей империи.

Это место известно тем, что его окружают тысячи терракотовых фигур в натуральную величину, включая солдат, чиновников, акробатов и лошадей.

Вскрытие гробницы может принести и смертельные опасности для первых исследователей. В рассказе, написанном древнекитайским историком Сыма Цянем примерно через 100 лет после смерти Цинь Ши Хуан-ди, он объясняет, что гробница оборудована ловушками, которые предназначены для убийства любого нарушителя.

"Построены дворцы и живописные башни для сотни чиновников, а гробница наполнилась редкими артефактами и великолепными сокровищами. Мастерам приказали изготовить арбалеты и стрелы, устроенные так, чтобы убить каждого, кто войдет в гробницу. Ртуть использовали для имитации ста рек, Янцзы и Желтой реки, а также большого моря, и она настроена на механический поток", — рассказывает историк в своих записях.

Недавняя находка является особенно примечательной, поскольку это первая фигурка полководца, найденная с начала раскопок Ямы № 2 в 1994 году Фото: CCTV

Недавняя находка является особенно примечательной, поскольку это первая фигурка полководца, найденная с начала раскопок Ямы № 2 в 1994 году. Кроме командира, археологи обнаружили две фигурки высокопоставленных офицеров и пять других, одетых в детализированные тогдашние доспехи.

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На сегодня среди тысяч терракотовых воинов удалось идентифицировать только десять офицерских статуэток, что демонстрирует редкость и важность этой находки. Также в этом году исполняется 50 лет с момента, когда Терракотовую армию обнаружили в 1974 году.

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