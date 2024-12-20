В храме богини колдовства и призраков обнаружили кое-что интересное: археологи удивлены

В древнем храме археологи обнаружили доказательства поклонения Гекате. Ученые нашли уникальные архитектурные элементы, которые углубляют понимание культурных практик.

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В 3000-летнем храмовом комплексе на юго-западе Турции археологи сделали неожиданное открытие, которое проливает свет на древние религиозные практики. Находка, расположенная в историческом городке Лагина в провинции Мугла, дает представление о том, как ранние общества почитали божеств и проводили сложные ритуалы в их честь, пишет Heritage Daily.

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В основе открытия лежит поклонение Гекате, богине, занимавшей центральное место в духовной жизни Лагины. Известная своей связью с магией, домом и перекрестком, Геката занимала особое место в верованиях древних греков. Археологи обнаружили изображение богини во время своих исследований в Лагине, святилище, которое исторически связано с полисом Стратоницея.

Сезонные паломничества между этими двумя местами, которые когда-то происходили, демонстрируют культурное и религиозное значение этой практики. Ключевой особенностью этих ритуалов была церемония "Ношение ключей", во время которой молодые девушки символически открывали ворота храма в знак начала празднований.

Иконография Гекаты раскрывает ее многогранную роль в мифологии. Обычно ее изображают с факелами, ключом или в сопровождении животных, например, собак, она олицетворяет связь с подземным миром, землей и небом.

Со временем изображение Гекаты эволюционировало и стало включать ее трехтелесную форму, что отражало ее господство над этими сферами. Кроме того, она разделяла свою роль защитницы домашнего очага с такими божествами, как Зевс, Гестия и Аполлон, что свидетельствует о ее важной роли в древнем культе.

Раскопки являются частью проекта "Наследие для будущего", целью которого является сохранение и изучение исторических памятников региона. Профессор доктор Билал Согют, ведущий исследователь проекта, отметил находку уникальных архитектурных элементов, среди которых капитель коринфской колонны II века нашей эры.

"Мотив факела, связанный с Гекатой, дает более глубокое понимание ее культовых практик", — отметил исследователь.

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Сейчас усилия сосредоточены на выявлении священной дороги, которой когда-то пользовались паломники, что углубляет как исторические знания, так и потенциал этого места как туристического объекта.

Эти находки свидетельствуют о непреходящей важности Гекаты в античных традициях и потребности в усилиях археологов, направленных на сохранение и интерпретацию нашего общего наследия.

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