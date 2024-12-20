У храмі богині чаклунства і привидів виявили дещо цікаве: археологи здивовані

У древньому храмі археологи виявили докази поклоніння Гекаті. Вчені знайшли унікальні архітектурні елементи, які поглиблюють розуміння культурних практик.

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У 3000-річному храмовому комплексі на південному заході Туреччини археологи зробили неочікуване відкриття, яке проливає світло на давні релігійні практики. Знахідка, розташована в історичному містечку Лагіна в провінції Мугла, дає уявлення про те, як ранні суспільства шанували божеств і проводили складні ритуали на їхню честь, пише Heritage Daily.

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В основі відкриття лежить поклоніння Гекаті, богині, що займала центральне місце в духовному житті Лагіни. Відома своїм зв'язком з магією, домом і перехрестям, Геката займала особливе місце у віруваннях давніх греків. Археологи виявили зображення богині під час своїх досліджень у Лагіні, святилищі, яке історично пов'язане з полісом Стратоніцея.

Сезонні паломництва між цими двома місцями, які колись відбувалися, демонструють культурне та релігійне значення цієї практики. Ключовою особливістю цих ритуалів була церемонія "Носіння ключів", під час якої молоді дівчата символічно відчиняли ворота храму на знак початку святкувань.

Іконографія Гекати розкриває її багатогранну роль у міфології. Зазвичай її зображують зі смолоскипами, ключем або у супроводі тварин, наприклад, собак, вона уособлює зв'язок із підземним світом, землею та небом.

З часом зображення Гекати еволюціонувало і стало включати її тритілесну форму, що відображало її панування над цими сферами. Крім того, вона поділяла свою роль захисниці домашнього вогнища з такими божествами, як Зевс, Гестія та Аполлон, що свідчить про її важливу роль у давньому культі.

Розкопки є частиною проєкту "Спадщина для майбутнього", метою якого є збереження та вивчення історичних пам'яток регіону. Професор доктор Білал Согют, провідний дослідник проєкту, наголосив на знахідці унікальних архітектурних елементів, серед яких капітель коринфської колони II століття нашої ери.

"Мотив смолоскипа, пов'язаний із Гекатою, дає глибше розуміння її культових практик", — зазначив дослідник.

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Зараз зусилля зосереджені на виявленні священної дороги, якою колись користувалися паломники, що поглиблює як історичні знання, так і потенціал цього місця як туристичного об'єкта.

Ці знахідки свідчать про неминущу важливість Гекати в античних традиціях і потребу у зусиллях археологів, спрямованих на збереження та інтерпретацію нашої спільної спадщини.

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