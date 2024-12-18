Уперше в долині Верхнього Тигру: в Туреччині археологи виявили унікальний артефакт (фото)

Археологи розкопали древню стелу, яка завдяки своїм розмірам є безпрецедентною знахідкою для долини Верхнього Тигру. Артефакт виявили у древній споруді, якій близько 12 000 років.

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У Бонкуклу Тарла, стародавньому місці в турецькій провінції Мардін археологи виявили круглу будівлю діаметром близько 10 метрів. На цьому місці, історія якого налічує 12 000 років, вчені знайшли кам'яний блок розміром 2 метри, що стало першою такою знахідкою у регіоні, пише Arkeonews.

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Бонкуклу Тарла, що займає площу близько 2,5 гектарів, є центром археологічних досліджень з 2012 року під керівництвом доцента Ергюля Кодаша з Університету Мардін Артуклу і дирекції музею Мардін.

На цьому місці вдалося виявити артефакти від пізнього епіпалеоліту до неоліту, що демонструють безперервну еволюцію людського життя у долині Верхнього Тигру. Примітно, що регіон слугував культурним центром для понад 25 цивілізацій, включаючи шумерів, аккадців, вавилонян, хетів та османів.

Нещодавні розкопки виявили добре збережену круглу громадську будівлю діаметром близько 10 метрів Фото: AA

Нещодавні розкопки виявили добре збережену круглу громадську будівлю діаметром близько 10 метрів, якій, як вважають, 12 000 років. Ця споруда зазнала щонайменше чотирьох реконструкцій, кожна з яких передбачала засипання підлоги, що спростовує попередні припущення про те, що такі будівлі покидали після одного етапу використання.

Серед знахідок — велика стела, а також менші стели, намистини, наконечники стріл і бичачі роги, що розкривають тогочасні культурні практики.

Кодаш відзначив важливість стели, наголосивши на її безпрецедентному розмірі для долини Верхнього Тигру.

"Це перший випадок виявлення такої великої стели в цьому регіоні", — додав вчений, звернувши увагу на її схожість з артефактами, знайденими в районі Шанлиурфа. Мініатюрна копія стели, знайдена в тій самій споруді, ще більше підтверджує історичні зв'язки між цими регіонами та їхню спільну культурну спадщину.

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Знахідки в Бонкуклу Тарла дають цінний погляд на ранні людські суспільства у долині Верхнього Тигру та їхній культурний розвиток. Дослідники сподіваються, що розкопки триватимуть і надалі, щоб розкрити більше деталей про давнє минуле регіону, збагачуючи наше розуміння ранньої цивілізації в Туреччині.

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