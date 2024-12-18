Впервые в долине Верхнего Тигра: в Турции археологи обнаружили уникальный артефакт (фото)

Археологи раскопали древнюю стелу, которая благодаря своим размерам является беспрецедентной находкой для долины Верхнего Тигра. Артефакт обнаружили в древней постройке, которой около 12 000 лет.

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В Бонкуклу Тарла, древнем месте в турецкой провинции Мардин археологи обнаружили круглое здание диаметром около 10 метров. На этом месте, история которого насчитывает 12 000 лет, ученые нашли каменный блок размером 2 метра, что стало первой такой находкой в регионе, пишет Arkeonews.

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Бонкуклу Тарла, занимающий площадь около 2,5 гектаров, является центром археологических исследований с 2012 года под руководством доцента Эргюля Кодаша из Университета Мардин Артуклу и дирекции музея Мардин.

На этом месте удалось обнаружить артефакты от позднего эпипалеолита до неолита, демонстрирующие непрерывную эволюцию человеческой жизни в долине Верхнего Тигра. Примечательно, что регион служил культурным центром для более 25 цивилизаций, включая шумеров, аккадцев, вавилонян, хеттов и османов.

Недавние раскопки обнаружили хорошо сохранившееся круглое общественное здание диаметром около 10 метров Фото: АА

Недавние раскопки обнаружили хорошо сохранившееся круглое общественное здание диаметром около 10 метров, которому, как полагают, 12 000 лет. Это сооружение претерпело по меньшей мере четыре реконструкции, каждая из которых предусматривала засыпку пола, что опровергает предыдущие предположения о том, что такие здания покидали после одного этапа использования.

Среди находок — большая стела, а также меньшие стелы, бусины, наконечники стрел и бычьи рога, раскрывающие тогдашние культурные практики.

Кодаш отметил важность стелы, отметив ее беспрецедентный размер для долины Верхнего Тигра.

"Это первый случай обнаружения такой большой стелы в этом регионе", — добавил ученый, обратив внимание на ее сходство с артефактами, найденными в районе Шанлиурфа. Миниатюрная копия стелы, найденная в том же сооружении, еще больше подтверждает исторические связи между этими регионами и их общее культурное наследие.

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Ученые нашли необычные захоронения в одном из древнейших поселений человечества (фото)

Находки в Бонкуклу Тарла дают ценный взгляд на ранние человеческие общества в долине Верхнего Тигра и их культурное развитие. Исследователи надеются, что раскопки будут продолжаться и в дальнейшем, чтобы раскрыть больше деталей о древнем прошлом региона, обогащая наше понимание ранней цивилизации в Турции.

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