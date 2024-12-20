В гробнице правителя из династии Западная Хань обнаружили уникальный доспех из 6 тысяч чешуек (фото)
В провинции Цзянси археологи обнаружили чешуйчатый доспех, которому более 2 000 лет. Это уникальная находка, выделяющаяся среди найденных ранее артефактов.
В Наньчане, провинция Цзянси, китайские археологи обнаружили чешуйчатые доспехи в могиле Лю Хэ, правителя Хайхуна, из династии Западная Хань (206 г. до н. э. — 25 г. н. э.). Эта находка проливает свет на передовое мастерство в древнем Китае и демонстрирует технологическое изящество династии Хань, пишет Arkeonews.
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По данным провинциального Института археологии и культурных реликвий, это первый известный пример композитных доспехов того периода, изготовленный из лакированного железа, меди и кожи.
Чешуйки, некоторые из которых шириной всего 1 сантиметр и толщиной 0,2 сантиметра, были тщательно скомпонованы, что свидетельствует о сложных методах, которые использовали тогдашние ремесленники.
Ян Цзюнь, руководитель команды раскопок, заявил, что после двух лет кропотливой работы было восстановлено около 6 000 чешуек. Доспехи обнаружили в оружейной секции гробницы, рядом с мечами и ножами.
Эксперты предоставили дополнительный контекст этой находки. Бай Жунцзинь, специалист по защите доспехов из Китайской академии общественных наук, объяснил, что чешуйчатые доспехи времён династии Хань обычно состояли из одного материала, а каждая пластина имела размер от 4 до 10 сантиметров. Меньшие размеры пластин в этой находке свидетельствуют о сложности их производства.
Эти предметы, которые первоначально хранились в лаковых коробках, были найдены сложенными из-за деградации их контейнеров, усугубляемой такими факторами окружающей среды, как землетрясения и повышение уровня грунтовых вод из озера Поян.
Процесс реставрации показал, что композитная конструкция из железа, меди и кожи знаменует собой значительный отход от одноматериальной традиции доспехов династии Хань. Этот инновационный дизайн не только демонстрирует технические возможности того периода, но и предоставляет ценные материальные доказательства для понимания древнекитайских практик изготовления доспехов.
Раскрывая секреты этого древнего ремесла, исследователи углубляют наше понимание технологических достижений династии Хань. Это открытие является свидетельством изобретательности древнекитайских ремесленников и их вклада в культурное наследие.
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