В гробнице правителя из династии Западная Хань обнаружили уникальный доспех из 6 тысяч чешуек (фото)

В провинции Цзянси археологи обнаружили чешуйчатый доспех, которому более 2 000 лет. Это уникальная находка, выделяющаяся среди найденных ранее артефактов.

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В Наньчане, провинция Цзянси, китайские археологи обнаружили чешуйчатые доспехи в могиле Лю Хэ, правителя Хайхуна, из династии Западная Хань (206 г. до н. э. — 25 г. н. э.). Эта находка проливает свет на передовое мастерство в древнем Китае и демонстрирует технологическое изящество династии Хань, пишет Arkeonews.

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По данным провинциального Института археологии и культурных реликвий, это первый известный пример композитных доспехов того периода, изготовленный из лакированного железа, меди и кожи.

Чешуйки, некоторые из которых шириной всего 1 сантиметр и толщиной 0,2 сантиметра, были тщательно скомпонованы, что свидетельствует о сложных методах, которые использовали тогдашние ремесленники.

Ян Цзюнь, руководитель команды раскопок, заявил, что после двух лет кропотливой работы было восстановлено около 6 000 чешуек. Доспехи обнаружили в оружейной секции гробницы, рядом с мечами и ножами.

Чешуйки, некоторые из которых шириной всего 1 сантиметр и толщиной 0,2 сантиметра, были тщательно скомпонованы Фото: Jiangxi Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

Эксперты предоставили дополнительный контекст этой находки. Бай Жунцзинь, специалист по защите доспехов из Китайской академии общественных наук, объяснил, что чешуйчатые доспехи времён династии Хань обычно состояли из одного материала, а каждая пластина имела размер от 4 до 10 сантиметров. Меньшие размеры пластин в этой находке свидетельствуют о сложности их производства.

Эти предметы, которые первоначально хранились в лаковых коробках, были найдены сложенными из-за деградации их контейнеров, усугубляемой такими факторами окружающей среды, как землетрясения и повышение уровня грунтовых вод из озера Поян.

Процесс реставрации показал, что композитная конструкция из железа, меди и кожи знаменует собой значительный отход от одноматериальной традиции доспехов династии Хань. Этот инновационный дизайн не только демонстрирует технические возможности того периода, но и предоставляет ценные материальные доказательства для понимания древнекитайских практик изготовления доспехов.

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Раскрывая секреты этого древнего ремесла, исследователи углубляют наше понимание технологических достижений династии Хань. Это открытие является свидетельством изобретательности древнекитайских ремесленников и их вклада в культурное наследие.

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