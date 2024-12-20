У гробниці правителя з династії Західна Хань виявили унікальний обладунок із 6 тисяч лусочок (фото)

У провінції Цзянсі археологи виявили лускатий обладунок, якому понад 2 000 років. Це унікальна знахідка, що виділяється серед знайдених раніше артефактів.

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У Наньчані, провінція Цзянсі, китайські археологи виявили лускаті обладунки в могилі Лю Хе, правителя Хайхуна, з династії Західна Хань (206 р. до н. е. — 25 р. н. е.). Ця знахідка проливає світло на передову майстерність у стародавньому Китаї та демонструє технологічну витонченість династії Хань, пише Arkeonews.

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За даними провінційного Інституту археології та культурних реліквій, це перший відомий приклад композитних обладунків того періоду, виготовлений з лакованого заліза, міді та шкіри.

Луски, деякі з яких завширшки лише 1 сантиметр і завтовшки 0,2 сантиметра, були ретельно скомпоновані, що свідчить про складні методи, які використовували тогочасні ремісники.

Ян Цзюнь, керівник команди розкопок, заявив, що після двох років копіткої роботи було відновлено близько 6 000 лусок. Обладунок виявили у збройовій секції гробниці, поряд з мечами та ножами.

Луски, деякі з яких завширшки лише 1 сантиметр і завтовшки 0,2 сантиметра, були ретельно скомпоновані Фото: Jiangxi Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

Експерти надали додатковий контекст цієї знахідки. Бай Жунцзінь, фахівець із захисту обладунків з Китайської академії суспільних наук, пояснив, що лускаті обладунки часів династії Хань зазвичай складалися з одного матеріалу, а кожна пластина мала розмір від 4 до 10 сантиметрів. Менші розміри пластин у цій знахідці свідчать про складність їхнього виробництва.

Ці предмети, які спочатку зберігалися в лакових коробках, були знайдені складеними через деградацію їхніх контейнерів, що посилювалася такими факторами навколишнього середовища, як землетруси та підвищення рівня ґрунтових вод з озера Поян.

Процес реставрації показав, що композитна конструкція із заліза, міді та шкіри знаменує собою значний відхід від одноматеріальної традиції обладунків династії Хань. Цей інноваційний дизайн не лише демонструє технічні можливості того періоду, але й надає цінні матеріальні докази для розуміння давньокитайських практик виготовлення обладунків.

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Розкриваючи секрети цього стародавнього ремесла, дослідники поглиблюють наше розуміння технологічних досягнень династії Хань. Це відкриття є свідченням винахідливості давньокитайських ремісників та їхнього внеску в культурну спадщину.

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