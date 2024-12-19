Знайшов під час купання: співробітник польського музею витяг з річки древній меч (фото)

У Польщі працівник Музею армії виявив середньовічний меч, який датується IX-X століттями. Ця рідкісна знахідка тепер стала частиною колекції.

Related video

Музей армії в Білостоці, Польща, нещодавно поповнив свою колекцію рідкісним ранньосередньовічним мечем вікінгського типу, датованим IX або X століттям. Цю знахідку виявив працівник музею під час купання в річці Супрасль, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Меч, виявлений співробітником музею Щепаном Скібіцьким, є однією з небагатьох подібних знахідок, знайдених у Польщі. Скібіцький натрапив на артефакт під час пірнання у вигині річки, де ерозія оголила поклад піску.

Згадуючи той момент, він сказав: "На глибині близько 120 см я помітив цікавий предмет, який виявився мечем! Тоді я вперше і востаннє закричав від радості під водою". Завдяки своєму досвіду Скібіцький зміг убезпечити реліквію та повідомити про неї відповідні органи.

Експерти вважають, що меч може бути пов'язаний із вікінгами або балтійськими культурами, виходячи з його майстерності. Хоча діяльність вікінгів у Польщі обмежена, історичні свідчення вказують на їхню присутність у ключових комерційних та адміністративних центрах у той період.

Унікальний дизайн руків'я відображає вплив вікінгів і водночас натякає на можливий внесок балтійської спільноти. Доктор Ришард Казімєжак з Університету Миколи Коперника описав меч як "унікальний завдяки своїй формі, обрисам і збереженню органічного матеріалу, видимого на руків'ї".

Сам клинок має видимі сліди конфлікту, такі як мікротріщини, подряпини та скалки, ймовірно, від бойового використання. За словами Роберта Садовського, директора Музею армії, середня частина меча зазнала значного зносу, оскільки саме вона поглинала найбільше ударів під час бою. Ці деталі дають змогу зазирнути в історію меча та буремні часи, в які він використовувався.

Важливо

Загублена долина міст: вчені розповіли про найгучніше відкриття 2024 року

Після виявлення меч пройшов реєстрацію під наглядом провінційного консерватора пам'яток, перш ніж стати частиною колекції Музею армії. Консерваційні роботи під керівництвом фахівців Інституту археології Університету Миколи Коперника забезпечили збереження цього надзвичайного артефакту для майбутніх поколінь.

Раніше Фокус писав про дивний артефакт, знайдений в одному з найдавніших поселень Аравійського півострова. Фігурка з розкосими очима, пласким носом і видовженим черепом разюче схожа на інопланетянина.

А також ми розповідали про понад 100 середньовічних статуеток, які археологи розкопали в Берліні.