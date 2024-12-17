Знайшли цілу колекцію: археологи розкопали понад 100 середньовічних статуеток у Берліні (фото)

Дослідники відкопали унікальну колекцію середньовічних статуеток святих на берлінській площі Молкенмаркт. Це не перші знахідки на цьому місці: за останні п’ять років археологи виявили понад 600 000 артефактів на цій площі.

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Археологи, які працюють на площі Молкенмаркт у Берліні, Німеччина, виявили колекцію статуеток святих, датованих серединою XIV-XV століттями. Розташована в берлінському кварталі Мітте, Молкенмаркт є найстарішою площею міста, яка має велике історичне та культурне значення, пише Heritage Daily.

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Під час розкопок, проведених під керівництвом Берлінського державного бюро пам'ятників, вдалося виявити фрагменти 188 жіночих статуеток святих. Багато з цих статуеток мають медальйонні рамки на грудях, що містять фрагменти людських кісток, які, як вважають, є релікваріями, що зберігають фізичні останки святих. Однією з головних знахідок є 11-сантиметрова статуетка з білої глини, що зображає святу Катерину Александрійську.

Дослідникам вдалося виявити фрагменти 188 жіночих статуеток святих Фото: Julia-Marlen Schiefelbein

Її шанують як одну з Чотирнадцяти святих помічників і пам'ятають як принцесу і вчену, яка навернула багатьох до християнства перед своєю мученицькою смертю на початку IV століття нашої ери. Ще одне ключове відкриття — 7-сантиметрова статуетка Богоматері, яка тримає на руках маленького Ісуса.

Себастьян Гебер, керівник відділу охорони археологічних пам'яток Берлінського державного бюро пам'яток, відзначив важливість цих статуеток, наголосивши на їхній ролі у демонстрації побожності пізнього середньовіччя. За останні п'ять років Державне бюро пам'яток віднайшло понад 600 000 артефактів на площі Молкенмаркт. Серед них — незвичайний вакізасі XVII століття, японський меч, який колись носили самураї, що додає глобального виміру місцевим історичним знахідкам.

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Ці знахідки проливають світло на духовні та культурні практики середньовічного Берліна, та розкривають неминуще значення Молкенмаркту як вікна у багатогранну історію міста.

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