Знайшли цілу колекцію: археологи розкопали понад 100 середньовічних статуеток у Берліні (фото)
Дослідники відкопали унікальну колекцію середньовічних статуеток святих на берлінській площі Молкенмаркт. Це не перші знахідки на цьому місці: за останні п’ять років археологи виявили понад 600 000 артефактів на цій площі.
Археологи, які працюють на площі Молкенмаркт у Берліні, Німеччина, виявили колекцію статуеток святих, датованих серединою XIV-XV століттями. Розташована в берлінському кварталі Мітте, Молкенмаркт є найстарішою площею міста, яка має велике історичне та культурне значення, пише Heritage Daily.
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Під час розкопок, проведених під керівництвом Берлінського державного бюро пам'ятників, вдалося виявити фрагменти 188 жіночих статуеток святих. Багато з цих статуеток мають медальйонні рамки на грудях, що містять фрагменти людських кісток, які, як вважають, є релікваріями, що зберігають фізичні останки святих. Однією з головних знахідок є 11-сантиметрова статуетка з білої глини, що зображає святу Катерину Александрійську.
Її шанують як одну з Чотирнадцяти святих помічників і пам'ятають як принцесу і вчену, яка навернула багатьох до християнства перед своєю мученицькою смертю на початку IV століття нашої ери. Ще одне ключове відкриття — 7-сантиметрова статуетка Богоматері, яка тримає на руках маленького Ісуса.
Себастьян Гебер, керівник відділу охорони археологічних пам'яток Берлінського державного бюро пам'яток, відзначив важливість цих статуеток, наголосивши на їхній ролі у демонстрації побожності пізнього середньовіччя. За останні п'ять років Державне бюро пам'яток віднайшло понад 600 000 артефактів на площі Молкенмаркт. Серед них — незвичайний вакізасі XVII століття, японський меч, який колись носили самураї, що додає глобального виміру місцевим історичним знахідкам.Важливо
Ці знахідки проливають світло на духовні та культурні практики середньовічного Берліна, та розкривають неминуще значення Молкенмаркту як вікна у багатогранну історію міста.
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