Нашли целую коллекцию: археологи раскопали более 100 средневековых статуэток в Берлине (фото)

Исследователи откопали уникальную коллекцию средневековых статуэток святых на берлинской площади Молкенмаркт. Это не первые находки на этом месте: за последние пять лет археологи обнаружили более 600 000 артефактов на этой площади.

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Археологи, работающие на площади Молкенмаркт в Берлине, Германия, обнаружили коллекцию статуэток святых, датированных серединой XIV-XV веками. Расположенная в берлинском квартале Митте, Молкенмаркт является старейшей площадью города, которая имеет большое историческое и культурное значение, пишет Heritage Daily.

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Во время раскопок, проведенных под руководством Берлинского государственного бюро памятников, удалось обнаружить фрагменты 188 женских статуэток святых. Многие из этих статуэток имеют медальонные рамки на груди, содержащие фрагменты человеческих костей, которые, как полагают, являются реликвариями, хранящими физические останки святых. Одной из главных находок является 11-сантиметровая статуэтка из белой глины, изображающая святую Екатерину Александрийскую.

Исследователям удалось обнаружить фрагменты 188 женских статуэток святых Фото: Julia-Marlen Schiefelbein

Ее почитают как одну из Четырнадцати святых помощников и помнят как принцессу и ученую, которая обратила многих в христианство перед своей мученической смертью в начале IV века нашей эры. Еще одно ключевое открытие — 7-сантиметровая статуэтка Богоматери, которая держит на руках маленького Иисуса.

Себастьян Гебер, руководитель отдела охраны археологических памятников Берлинского государственного бюро памятников, отметил важность этих статуэток, отметив их роль в демонстрации набожности позднего средневековья. За последние пять лет Государственное бюро памятников нашло более 600 000 артефактов на площади Молкенмаркт. Среди них — необычный вакизаси XVII века, японский меч, который когда-то носили самураи, что придает глобальное измерение местным историческим находкам.

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Эти находки проливают свет на духовные и культурные практики средневекового Берлина, и раскрывают непреходящее значение Молкенмаркта как окна в многогранную историю города.

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