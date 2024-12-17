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Технології та наука

Загублена долина міст: вчені розповіли про найгучніше відкриття 2024 року

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Фото: Stéphen Rostain | Завдяки технології LiDAR археологи виявили древні міста серед тропічних лісів Амазонії

Завдяки технології LiDAR археологи виявили древні міста серед тропічних лісів Амазонії. Це відкриття підтверджує записи перших європейських колоністів, які раніше вважали міфом.

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У 2024 році археологи оприлюднили розповіли про надзвичайне відкриття в тропічних лісах Амазонії — приховані міста, які малюють яскраву картину процвітання доколумбової цивілізації. Густі тропічні ліси, які раніше вважалися малонаселеною місцевістю, розкрили свої таємниці завдяки технології LiDAR, пише Greek Reporter.

Надзвичайне відкриття в тропічних лісах Амазонії

Команда дослідників, на чолі з археологом Стефаном Ростейном, виявила ці міста в лісистих передгір'ях Анд в Еквадорі. У поселеннях, яким, за оцінками, близько 2 000 років, проживало щонайменше 10 000 людей.

Ростейн, який почав вивчати земляні кургани і поховані дороги в регіоні понад два десятиліття тому, зізнався, що спочатку не міг зрозуміти їхнє значення. Нещодавнє лазерне картографування виявило взаємопов'язану природу цих об'єктів, які були частиною мережі поселень і доріг, що проіснувала близько 1 000 років.

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Ця мережа, яку Ростейн назвав "загубленою долиною міст", включає понад 6 000 піднятих земляних платформ, розташованих на площі 300 квадратних кілометрів. Ці платформи заввишки два метри і розміром приблизно 10 на 20 метрів слугували житловими базами для народу Упано, який займав цей регіон між 500 роком до н. е. і 600 роком н. е.

Найбільша платформа, яка, як вважають, була церемоніальним місцем, має висоту 5 метрів і простягається на 40 на 140 метрів. Розкопки також виявили сліди дерев'яних конструкцій, включаючи отвори для стовпів і камінів, що вказує на архітектурне значення платформ.

Поселення підтримувалися складною сільськогосподарською системою. Навколо платформ дослідники виявили поля з невеликими каналами для дренажу, на яких вирощували кукурудзу, боби, маніок та солодку картоплю. Ростейн назвав ці поселення "містами-садами", наголошуючи на їхній розосередженій забудові та інтеграції з навколишнім середовищем.

Мережа прямих доріг, прокладених шляхом перекопування та нагромадження ґрунту, додатково з'єднувала поселення. Одна дорога простягається щонайменше на 25 кілометрів, з потенційним продовженням за межі позначеної на карті території.

За оцінками вчених, в регіоні проживало щонайменше 10 000 людей, хоча, за словами Антуана Дорісона, співавтора дослідження, їхня чисельність могла сягати 15 000 або навіть 30 000. Дослідження припускають, що до прибуття європейців в Амазонії могло проживати до восьми мільйонів людей, що перевертає уявлення про адаптацію та стійкість людини в такому середовищі.

Це відкриття суперечить давнім припущенням про історію тропічних лісів Амазонії. Століттями вважалося, що ця територія була недоторканою до прибуття європейських дослідників у XV столітті. Однак у ранніх звітах цих дослідників описувалися ферми та міста, які вважалися міфом. Нещодавні знахідки стародавніх земляних робіт, зокрема й ті, що були виявлені під час цього дослідження, підтвердили ці історичні свідчення.

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Відкриття цих міст не лише переглядає наратив історії Амазонії, але й демонструє винахідливість стародавніх цивілізацій у процвітанні в складних ландшафтах.

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