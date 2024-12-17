Загублена долина міст: вчені розповіли про найгучніше відкриття 2024 року

Завдяки технології LiDAR археологи виявили древні міста серед тропічних лісів Амазонії. Це відкриття підтверджує записи перших європейських колоністів, які раніше вважали міфом.

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У 2024 році археологи оприлюднили розповіли про надзвичайне відкриття в тропічних лісах Амазонії — приховані міста, які малюють яскраву картину процвітання доколумбової цивілізації. Густі тропічні ліси, які раніше вважалися малонаселеною місцевістю, розкрили свої таємниці завдяки технології LiDAR, пише Greek Reporter.

Надзвичайне відкриття в тропічних лісах Амазонії

Команда дослідників, на чолі з археологом Стефаном Ростейном, виявила ці міста в лісистих передгір'ях Анд в Еквадорі. У поселеннях, яким, за оцінками, близько 2 000 років, проживало щонайменше 10 000 людей.

Ростейн, який почав вивчати земляні кургани і поховані дороги в регіоні понад два десятиліття тому, зізнався, що спочатку не міг зрозуміти їхнє значення. Нещодавнє лазерне картографування виявило взаємопов'язану природу цих об'єктів, які були частиною мережі поселень і доріг, що проіснувала близько 1 000 років.

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Ця мережа, яку Ростейн назвав "загубленою долиною міст", включає понад 6 000 піднятих земляних платформ, розташованих на площі 300 квадратних кілометрів. Ці платформи заввишки два метри і розміром приблизно 10 на 20 метрів слугували житловими базами для народу Упано, який займав цей регіон між 500 роком до н. е. і 600 роком н. е.

Найбільша платформа, яка, як вважають, була церемоніальним місцем, має висоту 5 метрів і простягається на 40 на 140 метрів. Розкопки також виявили сліди дерев'яних конструкцій, включаючи отвори для стовпів і камінів, що вказує на архітектурне значення платформ.

Поселення підтримувалися складною сільськогосподарською системою. Навколо платформ дослідники виявили поля з невеликими каналами для дренажу, на яких вирощували кукурудзу, боби, маніок та солодку картоплю. Ростейн назвав ці поселення "містами-садами", наголошуючи на їхній розосередженій забудові та інтеграції з навколишнім середовищем.

Мережа прямих доріг, прокладених шляхом перекопування та нагромадження ґрунту, додатково з'єднувала поселення. Одна дорога простягається щонайменше на 25 кілометрів, з потенційним продовженням за межі позначеної на карті території.

За оцінками вчених, в регіоні проживало щонайменше 10 000 людей, хоча, за словами Антуана Дорісона, співавтора дослідження, їхня чисельність могла сягати 15 000 або навіть 30 000. Дослідження припускають, що до прибуття європейців в Амазонії могло проживати до восьми мільйонів людей, що перевертає уявлення про адаптацію та стійкість людини в такому середовищі.

Це відкриття суперечить давнім припущенням про історію тропічних лісів Амазонії. Століттями вважалося, що ця територія була недоторканою до прибуття європейських дослідників у XV столітті. Однак у ранніх звітах цих дослідників описувалися ферми та міста, які вважалися міфом. Нещодавні знахідки стародавніх земляних робіт, зокрема й ті, що були виявлені під час цього дослідження, підтвердили ці історичні свідчення.

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Відкриття цих міст не лише переглядає наратив історії Амазонії, але й демонструє винахідливість стародавніх цивілізацій у процвітанні в складних ландшафтах.

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