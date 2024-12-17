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Технологии и наука

Затерянная долина городов: ученые рассказали о самом громком открытии 2024 года

2024, Амазония, археологи, археология, раскопки, города, исследования, тропические леса, открытия, LiDAR
Фото: Stéphen Rostain | Благодаря технологии LiDAR археологи обнаружили древние города среди тропических лесов Амазонии

Благодаря технологии LiDAR археологи обнаружили древние города среди тропических лесов Амазонии. Это открытие подтверждает записи первых европейских колонистов, которые ранее считали мифом.

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В 2024 году археологи обнародовали рассказали о необычайном открытии в тропических лесах Амазонии — скрытые города, которые рисуют яркую картину процветания доколумбовой цивилизации. Густые тропические леса, которые ранее считались малонаселенной местностью, раскрыли свои тайны благодаря технологии LiDAR, пишет Greek Reporter.

Необычайное открытие в тропических лесах Амазонии

Команда исследователей, во главе с археологом Стефаном Ростейном, обнаружила эти города в лесистых предгорьях Анд в Эквадоре. В поселениях, которым, по оценкам, около 2 000 лет, проживало по меньшей мере 10 000 человек.

Ростейн, который начал изучать земляные курганы и погребенные дороги в регионе более двух десятилетий назад, признался, что сначала не мог понять их значение. Недавнее лазерное картографирование выявило взаимосвязанную природу этих объектов, которые были частью сети поселений и дорог, просуществовавшей около 1 000 лет.

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Эта сеть, которую Ростейн назвал "затерянной долиной городов", включает более 6 000 поднятых земляных платформ, расположенных на площади 300 квадратных километров. Эти платформы высотой два метра и размером примерно 10 на 20 метров служили жилыми базами для народа Упано, который занимал этот регион между 500 годом до н. э. и 600 годом н. э.

Самая большая платформа, которая, как полагают, была церемониальным местом, имеет высоту 5 метров и простирается на 40 на 140 метров. Раскопки также обнаружили следы деревянных конструкций, включая отверстия для столбов и каминов, что указывает на архитектурное значение платформ.

Поселения поддерживались сложной сельскохозяйственной системой. Вокруг платформ исследователи обнаружили поля с небольшими каналами для дренажа, на которых выращивали кукурузу, бобы, маниок и сладкий картофель. Ростейн назвал эти поселения "городами-садами", подчеркивая их рассредоточенную застройку и интеграцию с окружающей средой.

Сеть прямых дорог, проложенных путем перекопки и накопления грунта, дополнительно соединяла поселения. Одна дорога простирается минимум на 25 километров, с потенциальным продолжением за пределы обозначенной на карте территории.

По оценкам ученых, в регионе проживало не менее 10 000 человек, хотя, по словам Антуана Дорисона, соавтора исследования, их численность могла достигать 15 000 или даже 30 000. Исследования предполагают, что до прибытия европейцев в Амазонии могло проживать до восьми миллионов человек, что переворачивает представление об адаптации и устойчивости человека в такой среде.

Это открытие противоречит давним предположениям об истории тропических лесов Амазонии. Веками считалось, что эта территория была нетронутой до прибытия европейских исследователей в XV веке. Однако в ранних отчетах этих исследователей описывались фермы и города, которые считались мифом. Недавние находки древних земляных работ, в том числе и те, что были обнаружены во время этого исследования, подтвердили эти исторические свидетельства.

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Открытие этих городов не только пересматривает нарратив истории Амазонии, но и демонстрирует изобретательность древних цивилизаций в процветании в сложных ландшафтах.

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