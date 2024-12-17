Затерянная долина городов: ученые рассказали о самом громком открытии 2024 года

Благодаря технологии LiDAR археологи обнаружили древние города среди тропических лесов Амазонии. Это открытие подтверждает записи первых европейских колонистов, которые ранее считали мифом.

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В 2024 году археологи обнародовали рассказали о необычайном открытии в тропических лесах Амазонии — скрытые города, которые рисуют яркую картину процветания доколумбовой цивилизации. Густые тропические леса, которые ранее считались малонаселенной местностью, раскрыли свои тайны благодаря технологии LiDAR, пишет Greek Reporter.

Необычайное открытие в тропических лесах Амазонии

Команда исследователей, во главе с археологом Стефаном Ростейном, обнаружила эти города в лесистых предгорьях Анд в Эквадоре. В поселениях, которым, по оценкам, около 2 000 лет, проживало по меньшей мере 10 000 человек.

Ростейн, который начал изучать земляные курганы и погребенные дороги в регионе более двух десятилетий назад, признался, что сначала не мог понять их значение. Недавнее лазерное картографирование выявило взаимосвязанную природу этих объектов, которые были частью сети поселений и дорог, просуществовавшей около 1 000 лет.

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Эта сеть, которую Ростейн назвал "затерянной долиной городов", включает более 6 000 поднятых земляных платформ, расположенных на площади 300 квадратных километров. Эти платформы высотой два метра и размером примерно 10 на 20 метров служили жилыми базами для народа Упано, который занимал этот регион между 500 годом до н. э. и 600 годом н. э.

Самая большая платформа, которая, как полагают, была церемониальным местом, имеет высоту 5 метров и простирается на 40 на 140 метров. Раскопки также обнаружили следы деревянных конструкций, включая отверстия для столбов и каминов, что указывает на архитектурное значение платформ.

Поселения поддерживались сложной сельскохозяйственной системой. Вокруг платформ исследователи обнаружили поля с небольшими каналами для дренажа, на которых выращивали кукурузу, бобы, маниок и сладкий картофель. Ростейн назвал эти поселения "городами-садами", подчеркивая их рассредоточенную застройку и интеграцию с окружающей средой.

Сеть прямых дорог, проложенных путем перекопки и накопления грунта, дополнительно соединяла поселения. Одна дорога простирается минимум на 25 километров, с потенциальным продолжением за пределы обозначенной на карте территории.

По оценкам ученых, в регионе проживало не менее 10 000 человек, хотя, по словам Антуана Дорисона, соавтора исследования, их численность могла достигать 15 000 или даже 30 000. Исследования предполагают, что до прибытия европейцев в Амазонии могло проживать до восьми миллионов человек, что переворачивает представление об адаптации и устойчивости человека в такой среде.

Это открытие противоречит давним предположениям об истории тропических лесов Амазонии. Веками считалось, что эта территория была нетронутой до прибытия европейских исследователей в XV веке. Однако в ранних отчетах этих исследователей описывались фермы и города, которые считались мифом. Недавние находки древних земляных работ, в том числе и те, что были обнаружены во время этого исследования, подтвердили эти исторические свидетельства.

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Открытие этих городов не только пересматривает нарратив истории Амазонии, но и демонстрирует изобретательность древних цивилизаций в процветании в сложных ландшафтах.

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