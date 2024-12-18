Інопланетянин із Кувейту: археологи знайшли "позаземну" статуетку, якій 7 000 років (фото)

В одному з найдавніших поселень Аравійського півострова археологи знайшли дивний артефакт. Фігурка з розкосими очима, пласким носом і видовженим черепом разюче схожа на інопланетянина.

Related video

На півночі Кувейту археологи знайшли глиняну фігурку віком 7 000 років, яка має разючу схожість із сучасними уявленнями про позаземних істот. Попри свій дивний вигляд, цей артефакт відображає стиль, який зазвичай асоціюється з давнім месопотамським мистецтвом, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Фігурку з розкосими очима, пласким носом і видовженим черепом виявили в Бахрі 1, одному з найдавніших відомих поселень на Аравійському півострові. Розкопки на цьому місці, яке існувало між 5500 і 4900 роками до нашої ери, веде з 2009 року спільна кувейтсько-польська команда.

Фігурку з розкосими очима, пласким носом і видовженим черепом виявили в одному з найдавніших відомих поселень на Аравійському півострові Фото: wikimedia

Це поселення заселяли представники убейдської культури, відомої своїми характерними керамічними виробами та статуетками. Дослідники з Варшавського університету зазначили, що цей артефакт — перший у своєму роді, знайдений у Кувейті або в Перській затоці. Його матеріал, месопотамська глина, контрастує з місцевою керамікою, демонструючи культурний вплив убейдців і торгові практики в регіоні.

Науковці описали це місце як "доісторичне перехрестя культурного обміну", де убейдці взаємодіяли з неолітичними суспільствами, поєднуючи традиції та художні засоби вираження. Хоча статуетку виявили у, здавалося б, звичайному місці, її символічне значення збігається з подібними артефактами, знайденими в месопотамських похованнях.

Експерти припускають, що фігурка може відображати практику формування голови, форму штучної деформації черепа, що простежується в останках скелетів з убейдських місць поховань. Цей звичай, ймовірно, запозичений з Ірану, набув поширення у п'ятому тисячолітті до нашої ери, слугуючи маркером ідентичності або статусу в їхніх громадах. Дослідники відзначили потенціал артефакту пролити світло на ритуальну і соціальну динаміку убейдської культури.

Важливо

Сотні мумій та золоті артефакти: у Єгипті розкопали древню гробницю епохи Птолемеїв (фото)

Оскільки розкопки тривають і заплановані подальші дослідження, це відкриття надає нові перспективи на давні зв'язки між Перською затокою і Месопотамією, демонструючи історичне значення регіону як осередку культурної взаємодії.

Раніше Фокус писав про унікальні поховальні артефакти і золоті прикраси, які археологи виявили під час розкопок монумента героям.

Також ми розповідали про те, як вчені виявили у вигрібній ямі XV століття африканського паразита. Відкриття відбулося у Брюгге, Бельгія.